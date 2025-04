Vorig jaar deed er gedurende het Formule 1-seizoen een opvallend gerucht de ronde; één van de twintig coureurs zou geregeld privétests rijden in rallyauto’s. Er werd volop gespeculeerd over de identiteit van deze multigetalenteerde rijder, maar in aanloop naar de GP van Saoedi-Arabië lijkt hij te zijn ontmaskerd. Volgens voormalig Formule 1-journalist Peter Windsor waagt kampioenschapsleider Lando Norris zich wel eens aan rallyrijden – en met succes.

Eerder werden Valtteri Bottas en Lance Stroll verdacht van uitstapjes naar de rallysport. De Fin heeft in het verleden al eens off-road geracet en Stroll werd eerder dit jaar nog in een rallyauto gespot. Echter, volgens Windsor is juist Lando Norris een grote belofte als het om rallyrijden gaat. “Ik weet dat hij een serieuze fan is van het WRC (rally-wereldkampioenschap, red.)”, aldus de Brit in een YouTube-interview met Cameron Cc.

‘Getuigt van puur rallytalent’

“En ik hoop dat ik niet te veel geheimen prijsgeef als ik zeg dat hij al in WRC-auto’s heeft gereden”, voegde hij er grijnzend aan toe. “Hij is ongelooflijk goed.” Norris zou niet de eerste Formule 1-coureur zijn die zijn geluk beproeft in de rallysport. Kimi Räikkönen kende na het seizoen van 2009 een kortstondig rallyavontuur; in 2012 was hij weer terug in de Formule 1. En wat te denken van Jos Verstappen, die tegenwoordig furore maakt in de Europese rallysport. Deze website doet regelmatig verslag van diens prestaties.

Volgens Windsor zien we de rallykwaliteiten van Lando Norris – naast diens voorliefde voor golf – ook terug in de Formule 1. Zijn overwinning tijdens de openingsrace in Australië dient als voorbeeld. “De touch en het gevoel van golf en rallyauto’s was goed te zien op het natte asfalt van Melbourne”, legde hij uit. “Hij maakte een aantal prachtige slides. Hij leidt de race, heeft Verstappen, Russell en Piastri in zijn kielzog, maar weet de achterkant op de baan te houden. Dat perfecte vermogen om de auto te controleren getuigt van puur rallytalent. Het was gewoon fantastisch om te zien. Hij heeft zoveel kwaliteiten die mensen niet vaak genoeg benoemen.”

