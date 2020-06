Lastige keuze voor media: wel of niet wekenlang in afzondering om F1 te volgen

De strenge restricties straks bij de eerste Formule 1-races gelden niet alleen voor de coureurs en het teampersoneel. Ook zendgemachtigden moeten zich aanpassen aan een streng regime, dat is dan ook de reden voor onder meer Ziggo en het Duitse RTL om naar alle waarschijnlijkheid niet af te reizen naar Oostenrijk.

Jack Plooij zei eerder deze maand in Ziggo Sports Formule 1 Café al benaderd te zijn door de FOM. Ziggo is zendgemachtigde en kreeg de mogelijkheid om toe te treden tot het F1-quarantainecircus. “Als we naar Oostenrijk zouden willen, moeten we een week voor de Grand Prix in Engeland in quarantaine. Daar zouden we dan twee keer getest worden en een week op een eigen kamer zitten om vervolgens met een chartervlucht van de FOM naar Oostenrijk te vliegen.”

Ook in Oostenrijk moeten tv-ploegen in afzondering leven. Er wordt op vaste tijden met bussen naar het circuit gereisd en ook tussen de races door moeten ze in hun hotel blijven. Dit zou als gevolg hebben dat tv-personeel wekenlang van huis zou zijn.

‘Misschien kan er meer in juli’

Ziggo koos mede daardoor er voor om niet te gaan, vooral ook omdat er geen zekerheid zou zijn over het wel of niet spreken van coureurs. Ook het Duitse RTL weet nog niet of het aanwezig zal zijn. “Of we ter plaatse verslag zullen doen of vanuit de studio in Keulen, dat moeten we nog zien”, vertelt Florin König aan het Duitse Auto Motor und Sport. “Je ziet dat er een bepaalde trend gaande is waarbij het geleidelijk aan steeds losser wordt dus misschien is er in juli al veel meer mogelijk is. Maar de veiligheid staat nog altijd boven alles.”

“De Formule 1 moet ons nog een concept presenteren waarmee de evenementen veilig gehouden kunnen worden. We zitten helaas niet in een normale situatie, vrijheden zijn beperkt in sommige gebieden”, gaat Konig verder. “We zullen dat even moeten slikken als dat zou betekenen dat de sport daardoor zou overleven.”

Vanochtend werd het eerste gedeelte van de kalender voor 2020 bekendgemaakt. De herziene programmering bestaat uit races in Oostenrijk (2x), Hongarije, Engeland (2x), België en Italië. In de loop van de komende weken wordt ook duidelijk hoe de kalender voor de rest van het seizoen eruit zal zien. Er wordt nog altijd gemikt op tussen de 15 en 18 races.

OVERZICHT EUROPESE RACES 2020