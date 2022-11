Na het veiligstellen van de rijderstitel door Max Verstappen in Japan en het binnenkoppen van de constructeurstitel door Red Bull in Amerika, was Red Bulls boycot van Sky Sports hét grote verhaal in Mexico. Het voedt de sluimerende vraag: is de Britse pers tegen Verstappen en Red Bull gekant?

Over het Sky-boycot (in principe voor één race, Mexico) is veel gezegd en geschreven. De onvrede over Sky Sports bestaat al langer bij Red Bull, terwijl Verstappen en zijn kamp zich al vaker kritisch hebben uitgelaten over de rol van de Britse media – en hoe ze Verstappen benaderen. De relatie tussen Verstappen en de Britse pers is ook wel vaker ongemakkelijk geweest.

Zo grapte (?) Verstappen in 2018 toen Jonathan McEvoy van de Daily Mail hem vroeg waarom hij destijds ‘zo vaak crashte’, dat hij een kopstoot zou uitdelen als er nog veel meer van dat soort vragen zouden volgen. In het beladen kampioenschapsjaar 2021 stelde vader Jos in De Limburger dat ‘de Engelsen zich massaal achter Lewis Hamilton scharen, proberen overal een verhaal van te maken, vaak zoeken naar iets wat er niet is’. Verstappen junior haalde kortgeleden tegenover De Telegraaf aan het gevoel te hebben dat vooral de Britse media de budget cap-zaak opklopten.

Britse bril?

Dus, in het kader van wederhoor, hoe zien de Britten dat? “Naar mijn ervaring is de relatie tussen Red Bull en fleet street behoorlijk sterk”, gebruikt McEvoy die traditionele typering voor de grote Britse dagbladen. “Ze weten en verwachten bij Red Bull ook dat we kritisch moeten berichten over zaken als hoe Verstappen in 2021 de titel won. En nu wat de budget cap betreft.” Het narratief dat de Britse media op basis van nationaliteit anti-Red Bull zouden zijn, vindt hij wat vreemd. “Ze rijden onder de Oostenrijkse vlag, maar hun teambaas Christian Horner is Brits en ze zitten in Engeland. En Mercedes zit ook in Engeland, maar is officieel Duits.”

“Dat je Brits bent, betekent nog niet dat je met een Britse bril op verslag doet. Ik denk ook dat we fair zijn, beide kanten proberen te belichten. In het geval van Sky”, oppert hij, “had Red Bull misschien het gevoel dat ze partij kiezen voor Mercedes. Ten grondslag van dit alles ligt natuurlijk de animositeit die nog tussen Red Bull en Mercedes bestaat en is opgerakeld door de budget cap-rel.” Zijn collega Ben Hunt, van The Sun, stipt dat ook aan. “Red Bull was denk ik niet blij met de stellingname van Sky, maar ik ben hier niet door verrast. Max heeft twee titels gewonnen, maar die zijn allebei helaas – ook voor hem – gepaard gegaan met controverse. Dat speelt wellicht mee.”

Als hij naar Sky kijkt, vindt Hunt de talking heads en commentatoren ‘redelijk neutraal’. “Al zitten er natuurlijk veel Britten, dat is zo, net als dat je je toch op de Britse markt concentreert.” En in Groot-Brittannië wordt volgens Hunt anders naar Red Bull gekeken dan elders. “Ik denk dat het meer fiftyfifty is tussen mensen die Red Bull-fan zijn of niet, terwijl in de rest van de wereld meer mensen pro Red Bull zijn. Dat vertekent misschien ietwat.” In Nederland ligt de focus van de vooral Nederlandse journalisten en televisiemakers ondertussen uiteraard op Verstappen – en de Nederlandse markt.

Brits bastion?

Feit is wel dat er, zoals Hunt en McEvoy beamen, veel Britse journalisten in de Formule 1 rondlopen, als van oudsher Britse sport. Het noopte tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, wiens rivaliteit met Hamilton nog altijd een scherp randje heeft, ertoe op te merken dat het een Brits bastion blijft: “Als je niet Brits bent, is het moeilijker.” Verstappen en hij, verklaarde Alonso, werden en worden soms als ‘bad guys’ weggezet. Zeker vergeleken met Britse coureurs.

Bij Verstappen heeft McEvoy niet het gevoel dat er sprake is van aversie tegen de Britse pers. “Hij is misschien wel wat meer op zijn hoede”, erkent hij desgevraagd, “heeft wellicht iets meer in zijn achterhoofd wat voor headlines er bij een Britse krant uitkomen. Maar ik moet zeggen dat ik een goede relatie met Max en Jos heb.” Ondanks die kopstoot-opmerking. McEvoy moet er een beetje om lachen; het is jaren geleden. “Ik was vorig jaar op de boot in Abu Dhabi waar Max zijn kampioenschapsfeest vierde. Toen zei hij nog tegen me dat hij dat ooit tegen me had gezegd, maar ik heb er nooit om gemaald.” Grappen over boten daargelaten, vindt McEvoy de Nederlander ‘rechtdoorzee’. “Straight.”

Verstappen in 2021 voor de camera van Sky Sports.

‘Geen pr-medewerkers’

Britse kranten kunnen er natuurlijk wel wat van als het op creatieve koppen en scherpe zinsneden aankomt. Gevraagd of coureurs als Alonso en Verstappen, die in eigen land ook door bepaalde media op handen worden gedragen, internationaal gezien misschien met een andere journalistieke standaard te maken krijgen, sluiten beide Britten dat niet uit. “Dat kan wel zo zijn”, denkt McEvoy. Hunt: “Als Britse media zijn we denk ik wat harder. We beseffen dat het niet onze job is vrienden te worden met coureurs of fan van ze te zijn.”

“Onze job is over ze schrijven.” En dus niet, wat sommige coureurs abusievelijk denken, ‘pr bedrijven’. “Sommige coureurs denken dat journalisten pr-medewerkers zijn. Dat is natuurlijk niet zo.” Al zijn er wél coureurs die deals hebben met bijvoorbeeld tv-stations, zoals Verstappen Viaplay als partner heeft, DAZN documentaires over Carlos Sainz en Yuki Tsunoda maakt en Star+ in Mexico een ‘miniserie’ over Sergio Pérez.

Een van de journalistiek meest interessante verhalen, besluit Hunt, is natuurlijk of Hamilton kan terugslaan, weer een kampioensduel met Verstappen kan aangaan – en winnen. Reken dus maar dat de headlines in Groot-Brittannië nog wel even om Hamilton versus Verstappen zullen draaien, en hier ook in Nederland nog een tijdje op ‘gekopt’ wordt. Met Verstappen is er sowieso never a dull moment. Zelfs niet als zijn sportieve dominantie haast saai te noemen is.