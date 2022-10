De top van Red Bull en Max Verstappen sprak dit weekend in Mexico-Stad met geen van de tv-ploegen van Sky Sports. De zender is in meerdere talen aanwezig in de paddock maar het is vooral de Britse tak die op hoon vanuit het Red Bull-kamp kan rekenen. “Ze blijven doorgaan met stoken, tonen geen respect. Genoeg is genoeg”, aldus Verstappen.

Verstappen ging na de Grand Prix van Mexico in op de boycot. Vooral de Britse afdeling van Sky Sports blijft te lang doorgaan over het gebeuren in Abu Dhabi vorig jaar, vindt hij. “Constant blijven stoken, het is een gebrek aan respect. Op een gegeven moment is het genoeg, ik accepteer het niet meer. Je moet er ook een keer overheen stappen. Je kan niet in het verleden blijven leven.”

De wereldkampioen vindt ook dat de zender een zekere verantwoordelijkheid moet nemen. “Je kan dat niet blijven doen, live op televisie. Vooral een zekere reporter doet dat.” Daarmee bedoelt Verstappen hoogstwaarschijnlijk Ted Kravitz, de populaire pitreporter van de zender. Na de Amerikaanse GP vorige week betitelde hij de verloren titel van Hamilton meerdere keren als ‘bestolen’.

“De sfeer op social media is al giftig genoeg tegenwoordig en zo wordt het alleen maar erger, ik tolereer het niet meer”, besluit Verstappen die het klimaat op platforms als Twitter al meerdere keren dit jaar hekelde. “Er kijken meer mensen dus wordt er meer geschreven, dat is niet persé goed. Ik hoop dat we een algoritme kunnen creëren dat deze keyboardwarriors allemaal weg kan filteren. Deze mensen schrijven dingen die ze nooit in je gezicht zullen zeggen. Maar platforms geven wel alle ruimte om ze te schrijven.”

