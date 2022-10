Max Verstappen heeft in Mexico het recordaantal zeges in één seizoen van Michael Schumacher en Sebastian Vettel verbroken. De Nederlander tekende in de weinig enerverende race op het Autódromo Hermanos Rodríguez voor zijn veertiende zege van het seizoen. Lewis Hamilton en Sergio Pérez gingen mee naar het podium, voor Ferrari was het een race om te vergeten.

Waar Red Bull met polesitter Max Verstappen en Sergio Pérez en de Ferrari’s de aanval inzetten bij de start met de zachte band, vingen de Mercedessen de race aan op de mediums. In die lange run van 800 meter richting bocht 1 was het flink slipstreamen geblazen, maar Verstappen had genoeg snelheid en behield de leiding terwijl Pérez naar de derde plek opklom ten koste van Russell.

Waar Verstappen in de beginfase in Austin nog een gat kon slaan, lukte dat op het Autódromo Hermanos Rodríguez niet zo gemakkelijk. Hamilton had de snelheid er goed in zitten op de mediums en kon daardoor ook langer doorgaan: waar Verstappen in ronde 24 zijn eerste pitstop maakte, ging Hamilton in ronde 29 naar binnen. Opvallend genoeg koos Mercedes voor de harde band, wat na de vrijdagtrainingen niet de favoriet leek voor de race.

Russell reed nog wat langer door in de hoop de zachte band te pakken voor een eindsprint, maar moest net als Hamilton aan de harde band geloven. Pérez sloot na een slechte pitstop alsnog op de derde plaats aan, net als Verstappen op de mediums. Dat bood de thuisheld, aangespoord door luid gejuich vanaf de tribunes, de kans om de aanval te openen op Hamilton, al duurde het lang voordat het tot een aanval kwam.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Na 71 weinig enerverende ronden was de zege opnieuw voor Verstappen. Het is zijn veertiende zege dit seizoen, waarmee hij het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel officieel heeft verbroken. “Veertien zeges, ongelofelijk. Wat een seizoen”, klonk de tevredenheid in de stem van Verstappen op de boordradio. Hamilton had genoeg over om de tweede plaats te behouden terwijl Pérez op de laagste trede van het podium stond en het Red Bull-feest in het stadiongedeelte kon meevieren.

Voor Ferrari was het een race om te vergeten nadat het in de kwalificatie al teleurstelde door problemen. Die problemen leken niet opgelost te zijn: Carlos Sainz en Charles Leclerc eindigden kansloos op de vijfde en zesde plek. Fernando Alonso zag de Renault-krachtbron in de slotfase de geest geven en zwaaide naast het publiek ook zijn zevende plek vaarwel. Daniel Ricciardo had een ijzersterke race en ondanks een tijdstraf van tien seconden na een touché met Yuki Tsunoda eindigde hij als zevende. Esteban Ocon, Lando Norris en Valtteri Bottas rondden de top-tien af.

Uitslagen GP Mexico 2022 - Race