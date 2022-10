Het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel is nu echt uit de recordboeken gereden: met zijn zege in Mexico pakte Max Verstappen zijn veertiende zege van het seizoen. Maar met nog twee races te gaan ruikt Verstappen kansen om ‘voor meer te gaan’.

Verstappen had vanaf de poleposition een prima start en wist de beide Mercedessen achter zich te houden in de achthonderd meter lange run richting bocht 1. De Nederlander leek snel weg te kunnen rijden van de Mercedes van Lewis Hamilton, maar de Brit bleef hem op de hielen zitten.

De race werd uiteindelijk door de strategie beslist. Waar Verstappen van zacht naar medium ging, ging Hamilton van de mediumband naar de harde band. Een keuze waar Hamilton van baalde, maar het zorgde ervoor dat Verstappen onbedreigd naar de veertiende zege van het seizoen kon rijden.

Dat hij de start overleefde en na bocht 1 aan de leiding lag, ‘heeft me wel geholpen voor de rest van de race’, blikt Verstappen terug op de start van de race. “We zaten ook op een andere strategie dan de auto’s om ons heen. Het is opnieuw een geweldig resultaat, de snelheid zat er weer goed in.”

Het was wel even spannend of de Red Bulls de race konden uitrijden op de mediums, aangezien deze een stint van bijna vijftig ronden moesten volhouden. “We moesten wel op onze banden letten omdat we een heel lange stint reden op de mediums, maar het pakte goed uit”, aldus de Nederlander.

Verstappen veroverde zijn veertiende zege van het seizoen in race 20 van de 22. Met nog twee races te gaan denkt Verstappen nu niet dat die veertien genoeg is. “Het is tot nu toe een ongelofelijk jaar geweest. Daar genieten we absoluut van en we hopen voor meer te gaan”, besluit de tweevoudig wereldkampioen.

Foto: Red Bull Content Pool