Nicholas Latifi zegt ‘100 procent’ klaar te zijn om de leidersrol bij Williams op zich te nemen, mocht teamgenoot George Russell volgend jaar naar Mercedes vertrekken. De Canadees noemt daarbij zijn ervaring bij het team als belangrijk onderdeel, aangezien hij in 2022 aan zijn derde Formule 1-seizoen zou beginnen.

Donderdag wilden Valtteri Bottas en George Russell maar weinig weggeven over hun toekomst. De twee deden nogal geheimzinnig over het feit of er überhaupt al een besluit is genomen door Mercedes, dat de twee coureurs overweegt als teamgenoot van Lewis Hamilton voor 2022. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf al aan dat ze daarbij moeten kiezen tussen de ‘loyaliteit van Bottas’ en het ‘talent van Russell’. Mocht Russell dan eindelijk dat opstapje naar een topteam maken, dan blijft Williams met een leeg zitje over én verliest het haar leidende coureur. Maar als het aan Nicholas Latifi ligt, kan hij die rol dan op zich nemen.

“Ja, honderd procent”, antwoordt Latifi stellig. “Als George inderdaad vertrekt en ik mag blijven, dan ben ik de meer ervaren coureur in het team. Het zal natuurlijk volgend jaar met de nieuwe auto en nieuwe regels een beetje anders zijn. Als bijvoorbeeld volgend jaar gewoon een evolutie zou zijn van de auto van dit jaar, dan is je ervaring veel meer valide, dan weet je meer welke kant je op moet gaan met de ontwikkeling. Dat terwijl je volgend jaar niet eens weet wat je krijgt. Moet je je rijstijl aanpassen? De auto gedraagt zich misschien anders”, aldus de Canadees.

Williams heeft vooralsnog niks bekendgemaakt over de rijdersline-up voor 2022. Het contract van zowel Russell als Latifi loopt dit jaar af. De teambaas, Jost Capito, heeft in ieder geval aangegeven dat de Britse renstal zich geen zorgen maakt als het naar een vervanger van Russell moet zoeken. Volgens Capito zijn er namelijk genoeg coureurs geïnteresseerd in het Williams-zitje.

