Latifi: ‘Nog niet alle problemen van 2019 zijn opgelost’

Volgens Williams-rookie Nicholas Latifi zijn nog niet alle problemen van de 2019-auto verholpen bij zijn opvolger. De Canadees erkent dat het team uit Grove grote stappen heeft gezet, maar wijst erop dat er nog werk voor de boeg is.

Williams kende een positieve eerste testweek. Het team kwam zelfs als allereerste team op de baan. Samen klokten Nicholas Latifi en George Russell 324 ronden, een keer verloor de renstal tijd toen Latifi op vrijdagochtend af te rekenen kreeg met motorproblemen. “Er zijn zeker positieve signalen”, vertelt Latifi aan Autosport. “Maar er zijn ook nog enkele negatieve dingen met de auto, karakteristieken van vorig jaar, die we nog moeten proberen oplossen. Dus niet alle problemen zijn opgelost”, benadrukt Latifi.



Ondanks de verbeterpunten is het toch een positief gevoel dat overheerst bij de rookie. “Het klinkt gek om te zeggen, maar alleen al het feit dat alles op tijd klaar was en we konden wachten op het groen licht op de eerste testdag, was een enorme psychologische boost voor het team. Vooral na wat er vorig jaar is gebeurd”, geeft Latifi toe.

Latifi zegt dat het gevoel in de Williams FW43 meteen goed was. “Vanaf het eerste moment dat ik met de auto reed, had ik het gevoel dat het zeker een stap vooruit is. Als coureur is dat geweldig, omdat je kunt zien dat het harde werk van de jongens en meisjes in de fabriek werpen zijn vruchten afwerpt”, vertelt Latifi. Hoe groot Williams vooruitgang is, moet nog blijken. “Natuurlijk hebben alle teams stappen gezet, dus dat zullen we de de eerste races ontdekken.”