Nicholas Latifi ontkent dat hij al een contract heeft getekend bij een IndyCar-team. De Canadees, die na dit seizoen uit de Formule 1 vertrekt, is wel in gesprek met meerdere teams in verschillende categorieën, maar heeft ‘nog niets officieel aan te kondigen’.

Vorige week gingen er geruchten in de Verenigde Staten dat Latifi al een zitje in de IndyCar had bemachtigd. Dat zou dan zijn als vervanger van Jimmie Johnson bij het beroemde Chip Ganassi Racing, waar ook Alex Palou, Marcus Ericsson en Scott Dixon voor racen.

Latifi wijst die geruchten echter naar het rijk der fabelen. “Ik heb me nog steeds niet toegewijd aan iets, ik heb nog geen contract getekend en ik heb nog steeds geen concreet nieuws te delen”, benadrukt Latifi. Hij kon wel lachen om de geruchten die hij de afgelopen tijd voorbij zag komen. “Ik zag het nieuws dat ik al een contract in de IndyCar had, dat vond ik best wel grappig.”

Wel geeft Latifi toe dat hij ‘met wat teams in verschillende racecategorieën’ heeft gesproken. Maar geen van die mogelijkheden voelden voor Latifi als ‘dit of niets’. “Dus er zijn nog veel verschillende mogelijkheden.”

Ondertussen heeft Latifi in de Formule 1 nog vier races te gaan. Dat is voor hem nu de prioriteit. “Ik focus me op de laatste races van het seizoen. Ik wil zo goed mogelijk presteren en dit hoofdstuk met Williams op een positieve noot afsluiten”, geeft de Canadees aan.

Tegelijkertijd weet Latifi ook dat de stoeltjes niet zomaar voor het grijpen liggen en dat sommige raceklassen al een tijdje klaar zijn, waaronder de IndyCar. “Alles gaat heel snel in autosport en op dit moment wil iedereen hun rijderssituatie zo snel mogelijk voor elkaar hebben. Het is nog niet heel lang geleden dat ik er officieel achterkwam [dat het team niet met mij verder wilde]. Dat gebeurde vlak voor Singapore. Er zijn gesprekken gaande maar ik heb nog niets aan te kondigen”, besluit Latifi.