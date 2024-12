Liam Lawson werd na de GP van Singapore opgeroepen om Daniel Ricciardo te vervangen bij Visa RB. Sindsdien wacht de jonge Nieuw-Zeelander op een officieel contract. De Italiaanse renstal heeft tot nu toe alleen teamgenoot Yuki Tsunoda vastgelegd voor 2025. Lawson zou echter ook kans maken op promotie naar het Red Bull-team. Laurent Mékies onthulde in aanloop naar de GP van Qatar alvast dat Lawson volgend jaar hoe dan ook op de grid zal staan.

Visa RB-teambaas Laurent Mékies werd in Qatar gevraagd naar de toekomstige line-up van zijn team. Het einde van het seizoen nadert, maar het team uit Faenza heeft nog geen tweede coureur aangekondigd. De Fransman benadrukte dat er niets veranderd is aan de strategie. “We maken het seizoen af en daarna bestuderen we alle data,” legde hij uit. “Vervolgens stappen we naar onze bazen (Red Bull, red.), en zij bepalen wat er gebeurt. Dat proces zal na Abu Dhabi plaatsvinden.”

‘Fantastische line-up’

De grote vraag is of Liam Lawson of Yuki Tsunoda mag promoveren naar Red Bull. Na een teleurstellend seizoen van Sergio Pérez staat de Mexicaan immers onder grote druk. Naar verluidt houden alleen zijn sponsors hem een hand boven het hoofd. Mékies is ondertussen meer dan tevreden over het duo bij Visa RB. “Als ik naar ons team kijk, staat het buiten kijf dat we een geweldige line-up hebben. Er is geen discussie over onze coureurs – wat we hebben is fantastisch.”

“Het lijdt geen twijfel dat de huidige coureurs briljant zijn voor het team en de verdere ontwikkeling ervan”, voegde hij eraan toe. “Maar er is natuurlijk altijd het grotere Red Bull-plaatje – uiteindelijk zit het in ons DNA om coureurs te ontwikkelen voor de bredere Red Bull-familie. Na Abu Dhabi zullen we dus allemaal om de tafel gaan zitten.” Op de vraag of Lawson volgend jaar wel een stoeltje heeft in de Formule 1, antwoordde Mékies tot slot: “Ja, dat kun je wel zeggen.”

Visa RB heeft met Liam Lawson en Yuki Tsunoda een geweldige line-up, aldus teambaas Laurent Mékies (Getty Images)

