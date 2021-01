Lawrence Stroll: ‘Australische GP wordt uitgesteld, niet geannuleerd’

De Australische GP, die op 21 maart als eerste race van het seizoen op de planning staat, wordt uitgesteld. Dat onthulde Lawrence Stroll. De race rond Albert Park krijgt een andere datum later in het jaar. “We zullen er ergens in de herfst heen gaan.”

De Grand Prix van Australië wordt uitgesteld tot het einde van het Formule 1-seizoen en de GP van Bahrein op 28 maart zal de openingsrace van het seizoen zijn. Dat heeft Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll gezegd tijdens de aankondiging van Aston Martins nieuwe titelsponsor Cognizant. De Formule 1-teams gingen daar maandag mee akkoord tijdens een virtuele vergadering met de nieuwe topman van de Formule 1, Stefano Domenicali. Dat meldt The West Australian.

Lees ook: Na Melbourne ook Sjanghai twijfelachtig? ‘Liberty houdt Portimão en Imola achter de hand’

“Melbourne is – het is niet officieel aangekondigd maar dat zal weldra gebeuren – niet geannuleerd maar uitgesteld. Wij zullen er ergens in hersft heen gaan”, citeert de Australische krant Stroll. “De eerste race zal in Bahrein zijn”, vervolgt Stroll, die enkele moeilijke maanden verwacht voor de Formule 1. “Ik denk dat we twee of drie moeilijke maanden tegemoet gaan. Er is een licht aan het eind van de tunnel met het vaccin, maar ik denk dat de eerste paar races een beetje uitdagend zullen zijn.”

Toch is de Canadese miljardair hoopvol voor het komende seizoen. “Ik denk dat het ergste achter de rug is en we hebben vorig jaar geleerd hoe we dit jaar verder moeten gaan”, aldus Stroll.

Lees ook: Aston Martin kiest voor IT-bedrijf Cognizant als titelsponsor