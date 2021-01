Na Melbourne ook Sjanghai twijfelachtig? ‘Liberty houdt Portimão en Imola achter de hand’

De opening van het seizoen 2021 zal er drastisch anders uitzien dan oorspronkelijk gepland. Dat de ouverture in Melbourne in verband met de voortwoekerende COVID19-epidemie afgelast zal worden, lijkt een zekerheid maar nu zou ook de Grand Prix van China al ter discussie staan. Liberty Media is achter de schermen druk bezig met een alternatieve kalender, zo meldt Motorsport.com.

Het is een kwestie van tijd voordat er een streep door de Grand Prix van Australië gezet gaat worden, zo melden ingewijden. Er is zeker een maand nodig om het circuit in Albert Park op te bouwen, daarnaast moet er ook het nodige verscheept worden naar Down Under. Iets dat normaliter al in januari gebeurt. Australië heeft ondanks een strikte benadering van de epidemie te maken met enkele nieuwe haarden in onder meer Sydney. De regering van de staat Victoria heeft weinig trek in de import van de zeer besmettelijke Engelse variant van het virus.

Lees ook: Weblog: De nieuwe F1-kalender is ongebreideld ongepast opportunisme ten top

Met een tweede afgelasting op rij van de GP van Australië zou de Grote Prijs van Bahrein, een week later op de kalender, de opener van het seizoen op 28 maart worden. Motorsport.com weet te melden dat de teams al zijn voorbereid op een alternatieve kalender. Er zijn namelijk ook ernstige twijfels in China over het laten doorgaan van de Grand Prix op het circuit van Sjanghai. Deze staat voor 11 april gepland en omdat 25 april (de oorspronkelijke datum voor de Vietnamese GP) nog openstaat, zou Liberty in dat geval weer een gat te vullen hebben tot de GP van Spanje op 9 mei.

Lees ook: Istanbul Park aast op plek Vietnam op de kalender voor 2021

De twee plekken zouden dan ingevuld moeten worden met Portimão en Imola. Voor de races in juni (Bakoe, Montreal en Paul Ricard) wordt in mei gekeken of het wijs is om daar door te gaan. Met name de eerste twee hebben qua voorbereiding een lange aanlooptijd nodig, Liberty Media heeft voor eventuele afgelastingen nog Mugello en de Nürbürgring achter de hand.

Het seizoen wordt dan in juli en na de zomerstop eind augustus weer opgepakt als gepland. Onder voorbehoud althans, er is sprake van de mogelijkheid om Melbourne alsnog in de herkansing te laten gaan in de staart van het seizoen. Al heeft dat gezien de enorme afstanden (van Brazilië naar Melbourne naar Saudi-Arabië) nog wel enige voeten in de aarde.

Lees ook: ‘Races starten in 2021 weer op het hele uur, ook starttijden Europese races vervroegd’