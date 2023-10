Lawrence Stroll is niet echt onder de indruk van de komst van Andretti. Het Amerikaanse team hoopt binnenkort tot de Formule 1 toe te kunnen treden. Volgens Stroll is dat echter totaal niet nodig. De Canadees denkt dat de Formule 1 momenteel precies het juiste aantal teams heeft.

Andretti heeft de goedkeuring van de FIA op zak. Wat betreft de motorsport organisatie heeft het Amerikaanse team alle papieren op orde om tot de Formule 1 toe te treden. Maar voordat het zover is, moet het team eerst nog de Formule 1 zelf overtuigen. Hoewel de huidige F1-teams geen formeel zeggenschap over die beslissing hebben, heeft de top van de Formule 1 al wel aangegeven de wens van de teams te respecteren in deze kwestie. Deze teams zijn niet zo enthousiast over het vooruitzicht van een nieuwe uitdager, en dat benadrukte Aston Martin-CEO Lawrence Stroll deze week opnieuw.

“Momenteel loopt de F1 als bedrijf als een malle”, stelt de Canadees. “De sport is er nog nooit zo goed aan toe geweest als nu. ‘If it isn’t broken, then don’t try to fix it’ zeg ik altijd. Het werkt erg goed momenteel met tien teams, en ik ben ervan overtuigd dat het daarbij moet blijven. Er zijn nog nooit zoveel fans en toeschouwers bij de races geweest. Het publiek is nog nooit zo groot geweest. Ik zie onze sport steeds meer groeien, zeker in de Verenigde Staten. Er is nog steeds ruimte voor veel uitbreiding daar.”

Stroll deed zijn uitspraken tijdens een evenement van Aston Martin, waarin het team aankondigde zelf uit te gaan breiden in andere competities. Het gaat dan specifiek om de World Endurance Championship. In 2025 wil Aston Martin met de Valkyrie mee gaan doen aan de competitie, waar onder andere de 24 uur van Le Mans onder valt. De Valkyrie – die grotendeels door Adrian Newey is ontworpen – zal ingeschreven staan in de hypercar klasse, het hoogste niveau in de competitie. De auto had twee jaar geleden al op de baan moeten staan, maar door de pandemie werd dat plan op pauze gezet.

“Met de nieuwe regels die in 2025 ingaan was dit het juiste moment”, stelt Stroll. “Toen ik aantrad als voorzitter was het altijd al mijn bedoeling om de Valkyrie in te zetten zoals hij ontworpen is. We zijn al sinds de start van de competitie betrokken bij Le Mans en hebben in onze eigen klasse de race negentien keer gewonnen. We gaan dit weer winnen. Zoals alles wat we doen, proberen we hier ook te winnen.”

