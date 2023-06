Lawrence Stroll vindt dat hij wat meer lof verdient voor wat hij met Aston Martin heeft gedaan. Bij een bedrijfsevenement stelde Stroll tegen verschillende media dat hij een ridderlijke onderscheiding zou moeten krijgen.

Stroll stond aan het hoofd van een consortium dat in 2018 Force India opkocht en omdoopte tot Racing Point. In 2021 veranderde die naam naar Aston Martin nadat Stroll een flink aantal aandelen in het Britse automerk had gekocht. Onder leiding van Stroll werd ook een nieuwe fabriek opgezet om de prestaties van het team te verbeteren. Al met al heeft de Canadees een bedrag van ongeveer 1.8 miljard euro geïnvesteerd in het team. Daar mag best wat meer erkenning voor komen, vindt de miljardair.

“Ik zou geridderd moeten worden voor wat ik heb gedaan”, beweert Stroll. “Ik heb duizenden banen gered en een volledige nieuwe Formule 1-fabriek opgezet met honderden miljoenen aan investeringen. De investering in dit team is verbluffend. Het geeft aan hoeveel ik geloof in dit bedrijf. Je pompt niet zoveel geld in een bedrijf als je niet in de toekomst van dat bedrijf gelooft.”

Aston Martin wacht lastig weekend in Oostenrijk

De ambitie van Stroll voor Aston Martin moge duidelijk zijn, en zijn investering heeft overduidelijk zijn vruchten afgeworpen. Fernando Alonso heeft dit seizoen in zes van de acht races voor het team op het podium gestaan. Aston Martin volgt momenteel Mercedes op de hielen in het constructeurskampioenschap in de strijd om de tweede plek. De eerstvolgende race is de Grand Prix van Oostenrijk, voorafgegaan door een sprintrace op zaterdag.

