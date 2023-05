Liam Lawson is nog niet bezig met een mogelijke vervroegde overstap naar de Formule 1. De Red Bull Junior-coureur is een van de koplopers om Nyck de Vries te vervangen bij AlphaTauri als de resultaten van de Nederlander niet verbeteren. Lawson blijft echter gericht op de resultaten in zijn huidige raceklasse.

Na een relatief succesvol seizoen in de Formule 2 maakte Lawson voor dit jaar de overstap naar de Japanse Super Formula. In de eerste race van het seizoen wist Lawson meteen zijn eerste overwinning te pakken. Door afgelopen weekend zijn tweede overwinning te behalen staat Lawson nu bovenaan in het kampioenschap met nog vijf races te gaan.

Lawson mogelijke vervanger De Vries

Intussen gaat het elders in de Red Bull-familie minder goed. AlphaTauri-coureur Nyck de Vries ligt onder een vergrootglas vanwege teleurstellende resultaten. Gevraagd naar wie hem mogelijk op zou kunnen volgen, wees Helmut Marko naar Lawson als een van de logische kandidaten. Lawson laat zich daar echter niet door gek maken.

Na zijn overwinning afgelopen raceweekend vroeg Motorsport.com of de overwinning goede timing was voor de Nieuw-Zeelander. “Het is goede timing in dat het mij de leiding in het kampioenschap geeft”, antwoordde Lawson nuchter. “Dat is alles waar ik nu aan denk. Ik wil dit seizoen afronden en meedoen voor de titel, dat geeft me de beste kansen voor volgend jaar. Wat betreft wat er in de Formule 1 gebeurt… daar heb ik geen controle over. Ik ben gewoon blij dat ik nu heb gewonnen.”

