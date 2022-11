Red Bull-reservecoureur Liam Lawson stapt vrijdag in de Red Bull RB18 van Max Verstappen voor de eerste vrije training. Het is de derde trainingsuiting voor Lawson, die eerder nog bij zusterteam AlphaTauri instapte.

Lawson, als Red Bull-junior actief in de Formule 1, kreeg in België en Mexico al een kans om van de Formule 1 te proeven bij AlphaTauri. Dat mocht hij doen nadat Jüri Vips zijn reserverol moest afstaan na het gebruik van een racistische term.

Nu mag Lawson ook in Abu Dhabi aan de slag, maar dan namens Red Bull. Hij stapt dan in de RB18 van Verstappen voor de eerste vrije training, waarmee het team voldoet aan de regel die het team verplicht stelt om rookies minstens twee keer per seizoen een kans te geven in een vrije training. Eerder dit jaar nam Vips, toen nog wel Red Bull-reserve, het zitje van Sergio Pérez over in Barcelona.

Lees ook: ‘Waarom volgde Max teamorders Red Bull niet op?’

De eerste vrije training in Abu Dhabi kent een lange lijst van coureurs die voor deze sessie een zitje overnemen. Bij Ferrari moet Carlos Sainz plaatsmaken voor Ferrari-reserve Robert Shartzman, die op het Circuit of the Americas nog in de auto van Charles Leclerc stapte voor een vrije training.

Bij McLaren mag Patricio O’Ward opnieuw aan de slag terwijl Lando Norris de sessie van de zijlijn toekijkt. Fernando Alonso moet zijn Alpine-zitje afstaan aan Mick Doohan, bij Alfa Romeo stapt Robert Kubica weer in, in plaats van Guanyu Zhou. Formule 2-kampioen Felipe Drugovich krijgt bij Aston Martin zijn eerste Formule 1-training, Pietro Fittipaldi mag weer namens Haas aan de slag in plaats van Mick Schumacher. Ten slotte krijgt Williams-junior Logan Sargeant zijn vierde vrije training in de hoop genoeg superlicentiepunten te bemachtigen voor het Formule 1-zitje voor 2023.