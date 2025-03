Liam Lawson heeft nog altijd geen punten gescoord voor Red Bull. Tijdens de tweede ronde in Shanghai eindigde hij uiteindelijk op de twaalfde plaats, ware het niet dat liefst drie coureurs werden gediskwalificeerd – aanvankelijk kwam hij als vijftiende over de streep. In de paddock wordt gefluisterd dat Racing Bulls-veteraan Yuki Tsunoda al tijdens zijn aankomende thuisrace in Japan naar het hoofdteam wordt gehaald.

“We wisten dat het moeilijk zou worden”, verzuchtte Liam Lawson tegenover de media in China. “We begonnen vanuit de pitstraat omdat we een aantal dingen wilden proberen met de auto. Helaas werkte het gewoon niet zoals we hoopten. Wat eigenlijk al een zwaar weekend was, werd vandaag nog een beetje zwaarder.” De Nieuw-Zeelander kwalificeerde zich in beide kwalificatiesessies op de laatste plaats. In de sprintrace eindigde hij op P14, ver buiten de punten. Ondertussen verlaat teamgenoot Max Verstappen Shanghai met achttien nieuwe punten.

“Helaas heb ik niet echt de tijd om aan deze auto te wennen, maar ik zal het snel moeten uitzoeken”, vervolgde Lawson. “Ik heb geen tijd om de auto te testen, we zitten al in het seizoen – dat betekent helaas wel dat ik elke race punten verlies. Dat is dus ook wat ik bedoel als ik zeg dat ik geen tijd heb. Tegelijkertijd ben ik ook niet dom en weet ik dat ik moet gaan presteren; als ik dat niet doe, dan lig ik eruit. Ik focus me nu gewoon op het zo snel mogelijk wennen aan de auto.”

Wissel met Tsunoda?

Desgevraagd legde Lawson uit dat hij op verschillende momenten tijd laat liggen ten opzichte van Max Verstappen. Tijdens een kwalificatieronde zou het om kleine verschillen gaan, waar hij normaal gesproken ‘maar een paar plaatsen’ mee zou verliezen, ware het niet dat alle teams dit jaar ontzettend dicht bij elkaar liggen. Verstappen, die zich ogenschijnlijk een stuk meer op zijn gemak voelt in de RB21, zou al veel meer ‘op de limiet’ kunnen rijden.

Ten slotte werd Lawson specifiek gevraagd naar een mogelijke ruil met Racing Bulls-coureur Yuki Tsunoda. Mogelijk zou de Japanner al voor zijn thuisrace op Suzuka naar Red Bull worden gehaald. Lawson stelde echter dat Tsunoda het niet veel beter zou kunnen doen naast Verstappen. “Ik heb jaren tegen hem geracet”, besloot hij. “In de juniorencategorieën heb ik hem altijd verslagen en later deed ik dat ook in de Formule 1, dus hij kan zeggen wat hij wil.”

