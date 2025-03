Liam Lawson heeft voor het eerst gereageerd op zijn ontslag bij Red Bull. De Nieuw-Zeelander wordt vanaf de Grand Prix van Japan vervangen door Yuki Tsunoda, en mag zelf weer plaatsnemen bij zusterteam Racing Bulls. Hoewel Lawson uitkijkt naar de race op Suzuka, geeft de coureur eerlijk toe dat het een ‘moeilijke’ tijd voor hem is.

Na twee Grands Prix zit Liam Lawsons avontuur bij Red Bull er, voorlopig, op. De Oostenrijkse renstal maakte op donderdag bekend de Nieuw-Zeelander terug te zetten naar Racing Bulls. Yuki Tsunoda wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De Japanner maakt daarmee zijn langverwachte Red Bull-debuut voor zijn thuisfans in Japan, terwijl Lawson weer mag ‘rijpen’ bij het zusterteam.

De ruil van de twee coureurs heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien, maar Lawson reageert nu voor het eerst zelf op de aankondiging. “Het is al sinds dat ik een kind was mijn droom geweest om een Red Bull-coureur te zijn”, begint Lawson op zijn Instagram. “Het is waar ik mijn hele leven naartoe heb gewerkt.”

Moeilijk

Lawson geeft daarom ook eerlijk toe dat de ruil met Tsunoda niet in de koude kleren is gaan zitten. “Het is moeilijk, maar ik ben dankbaar voor alles dat me tot dit punt in mijn carrière heeft gebracht”, vervolgt de kersverse Racing Bulls-coureur. “Iedereen die me heeft gesteund, bedankt voor al jullie steun. Het betekent heel veel voor me.” Lawson eindigt het bericht met dat hij uitkijkt naar de volgende race in Japan.



