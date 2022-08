Red Bull-reservecoureur Liam Lawson stapt dit weekend in bij AlphaTauri voor de eerste vrije training op Spa-Francorchamps. De Formule 2-coureur neemt dan het zitje van Pierre Gasly over.

Alle Formule 1-teams moeten sinds dit seizoen minstens twee keer een rookie een vrije training laten rijden. AlphaTauri had nog geen enkele rookie ingezet, maar daar komt dit weekend op Spa-Francorchamps verandering in.

Dan mag namelijk Formule 2-coureur Liam Lawson het stuurtje van Pierre Gasly overnemen voor de eerste vrije training in België. De Nieuw-Zeelandse coureur maakt deel uit van het Red Bull-opleidingsteam en is dit seizoen gepromoveerd tot test- en reservecoureur van dat team nadat zij Jüri Vips van die taken had ontheven na het gebruik van een racistische term tijdens een livestream. Het is voor Lawson de eerste keer dat hij tijdens een Formule 1-weekend in een Formule 1-bolide in actie komt.

“Ik ben super enthousiast om aan te kondigen dat ik dit weekend mijn eerste vrije training in de Formule 1 rijd”, zegt Lawson. “Ik kon me geen betere plek bedenken voor dit moment. Het is een historisch circuit en ik heb er altijd van genoten om hier te rijden. Het wordt ongelofelijk om hier met een Formule 1-auto te rijden.”

“Ik heb veel simulatorwerk verricht, we hebben een goede voorbereiding gehad”, vervolgt Lawson, die alvast in de AT03 is gestapt voor zijn eigen zitje. “Dat ging meteen goed, dat was ongebruikelijk voor mij. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan”, aldus de Nieuw-Zeelander, die momenteel achtste staat in de Formule 2.