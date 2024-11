Liam Lawson wijst Max Verstappen aan als de coureur die hij het liefst als teamgenoot wil hebben. De Nieuw-Zeelander onthult hoe hij nu al meer van de Nederlander heeft geleerd dan welke andere coureur dan ook. Lawson is daarom ook niet bang om, als de kans zich voordoet, in een stoeltje naast Verstappen plaats te nemen.

Het is niet makkelijk om teamgenoot te zijn van Max Verstappen. Pierre Gasly en Alexander Albon konden eerder in hun carrière niet op tegen de prestaties van de Nederlander, en ook Sergio Pérez lijkt onder de druk te bezwijken. Liam Lawson, die wordt getipt als vervanger van de worstelende Pérez, is echter niet bang hetzelfde lot te ondergaan, mocht hij naast de Nederlander plaats mogen nemen.

LEES OOK: Stella bestempelt Verstappen als ‘één van de beste coureurs uit de F1-geschiedenis’

“Nee, daar ben ik niet bang voor”, vertelt de Nieuw-Zeelander in gesprek met De Telegraaf. “Sterker nog, ik zou niemand liever als teamgenoot hebben dan Max. Hij is de beste in de sport. Dan zou het juist heel leerzaam zijn om het tegen hem op te nemen, om elk weekend zijn data te kunnen bestuderen en precies te zien hoe hij het aanpakt.”

‘Max is duidelijk en direct’

Lawson vervangt sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten Daniel Ricciardo, en wordt zelfs genoemd als potentiële vervanger van de worstelende Pérez. De Nieuw-Zeelander is echter sinds 2022 al reservecoureur bij het Oostenrijkse team, en heeft in zijn Red Bull-tijd het een en ander van Verstappen kunnen leren.

“Door in de garage te zijn en een headset te dragen, heb ik twee jaar lang alles van dichtbij kunnen zien en horen,” onthult Lawson. “Hoe hij met de auto rijdt, hoe hij praat over de balans en wat hij wil. Max is heel duidelijk en direct en verspilt geen tijd met het geven van feedback. Dat is zo belangrijk in de Formule 1. Ik denk dat ik meer van hem heb geleerd dan van wie dan ook.”

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!