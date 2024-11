McLaren-teambaas Andrea Stella is trots op zijn coureur Lando Norris. De Italiaan ziet hoe de jonge Brit een volwassen coureur is geworden, die zelfs de strijd aan kan gaan met ‘één van de beste coureurs uit de Formule 1-geschiedenis’: Max Verstappen. Wel heeft Stella spijt van de punten die Norris in Oostenrijk liet liggen na zijn gevecht met diezelfde Verstappen.

Lando Norris staat nog maar 47 punten achter op Max Verstappen in het coureurskampioenschap, en is de meest waarschijnlijke kandidaat om de Nederlander van zijn vierde wereldtitel af te houden. McLaren-teambaas Andrea Stella is daarom trots op zijn coureur, en de groei die hij als titelkandidaat heeft doorgemaakt.

“Ik denk dat Lando nu zeker een volwassen coureur is die dit soort gevechten aankan, een gevecht tegen een van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1”, vertelt Stella tijdens de FIA-persconferentie. De Italiaanse teambaas geeft gelijk ook een compliment aan rivaal Verstappen. “Titels, als je kijkt naar de titels die Max heeft behaald, dan denk ik dat dit algemeen erkend wordt.”

Eerlijk en correct

Volgens Stella is het daarom vooral zaak dat Norris op dezelfde manier als de afgelopen races, ‘eerlijk en op een correcte manier’, doorgaat. “We zeggen de hele tijd tegen Lando: blijf doen wat we doen, laten we ons blijven verbeteren, laten we de beste versie van onszelf worden, race na race.”

De teambaas onthult dat de aanpak van McLaren vooral een reactie is op races zoals de Grand Prix van Oostenrijk. Tijdens de race op de Red Bull Ring liet Norris, mede door het gevecht met Verstappen, kostbare punten liggen. “De punten die we missen uit Oostenrijk, omdat we een behoorlijke botsing hadden en vervolgens uit de race werden geknikkerd, zijn punten waar we spijt van hebben. We hebben niet echt spijt van veel andere punten in dit seizoen. Mogelijk die in Austin, waar we nog steeds van mening zijn dat het eindklassement niet correct is, maar we respecteren het werk van de stewards.”

