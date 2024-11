Een gepikeerde Lando Norris reageerde tegenover F1TV vrijdag in São Paulo als door een wesp gestoken op vragen over Max Verstappen. Hij deed dat na het missen van de pole position in de sprint shootout. “Waar hij start? Dat kan me echt niets meer. Ik háát al die vragen.”

Norris was de grote favoriet voor pole, zeker omdat hij tijdens de sprintkwalificatie goed onderweg was. Toch greep hij naast de eerste plek. Die ging naar McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, en die zal niet gaan wijken voor de Brit in de sprintrace van zaterdag. Norris over de gemiste pole: “Ik maakte wat fouten in mijn laatste poging, toen ik de pits inging wist ik dat het er helaas een paar teveel waren.”

De suggestie dat er in het WK weer een kans is om in te lopen op de als vierde startende Verstappen, schoot hem vervolgens in het verkeerde keelgat. “Het kan me echt niet schelen. Ik ga gewoon racen, het interesseert me niet waar hij zich kwalificeert. Het zijn ook steeds dezelfde vragen over hem, het maakt mij niet uit of hij eerste of laatste staat. Ik doe nog evenveel mijn best.”

Dat hij zo fel reageerde op de vragen van F1TV staat in schril contrast met het gevoel dat Norris naar eigen zeggen heeft over de eerste dag van het raceweekend in Brazilië. “Tijdens de eerste vrije training worstelden we nog. Dus ik ben aangenaam verrast dat we als team nu zo snel zijn.”

De achterstand van Norris op Verstappen bedraagt 47 punten. Het duo, naast de baan vrienden, vecht al weken verbeten duels uit. Dat zal in São Paulo vermoedelijk dit weekend niet anders zijn. De sprintrace begint zaterdagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd.

