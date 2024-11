Oscar Piastri troefde in de sprintkwalificatie teamgenoot Lando Norris af in de strijd om pole position. Daarna had Piastri slecht nieuws voor de Brit. “Ik ga voor de winst in de de sprintrace.” Een logisch antwoord en een logische instelling voor een coureur, maar hij zou Norris ook kunnen helpen in de strijd om de titel.

In de achtervolging op Max Verstappen is elk punt er in de titelstrijd één voor Norris om iets van zijn achterstand van 47 punten goed te maken. Teamorders, waarbij Piastri de Brit dus voorbij laat, zouden hem kunnen helpen. McLaren kennende zal dat niet gaan gebeuren. Polesitter Piastri kennende gaat dat evenmin gebeuren: als polesitter aast hij op eigen succes.

“Ik wil proberen te winnen, ja”, klonk het na de sprintkwalificatie. “Ik denk wel dat het een andere sprintrace wordt dan bijvoorbeeld vorig jaar. Er ligt nu nieuw asfalt, het is afwachten hoe het met de bandentemperatuur gaat… Het wordt hoe dan ook spannend.”

Dat hij Norris versloeg, doet hem deugd. En dus mag Piastri op zoek naar winst. “Eerst had ik het lastig in de sessie, maar ik voelde me goed en er kwam gedurende de sprint shootout steeds meer grip. Een pole pakken, zeker op zo’n uitdagende baan, is altijd fijn.”

