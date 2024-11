Liam Lawson vindt het ‘complete onzin’ dat het Britse volkslied wordt gespeeld wanneer een McLaren-coureur wint. Hij weet dat de McLaren-fabriek al sinds jaar en dag in Woking, Engeland is gevestigd, maar benadrukt dat oprichter Bruce McLaren – net als hijzelf – een trotse Nieuw-Zeelander was. In de toekomst zou hij dus graag God Defend New Zealand willen horen.

Het team van McLaren won dit jaar voor het eerst sinds 2021 weer een Grand Prix; Lando Norris klom in Miami naar de bovenste trede van het podium. Omdat zowel de coureur als het team in dit geval onder de Britse vlag racete, kregen de fans eenmalig het Britse volkslied te horen. Bij Oscar Piastri’s eerste zege in Hongarije werden achtereenvolgens het Australische én het Britse volkslied ten gehore gebracht.

‘McLaren is een Nieuw-Zeelands team’

“Complete onzin,” aldus Liam Lawson in The Red Flags podcast. De Nieuw-Zeelander vindt dat het Nieuw-Zeelandse volkslied gespeeld zou moeten worden wanneer McLaren wint. “Het slaat helemaal nergens op,” vervolgde hij. “Het is een Nieuw-Zeelands team; de naam is nog steeds McLaren. Ik snap er eerlijk gezegd helemaal niets van.”

McLaren werd in 1963 opgericht door de Nieuw-Zeelandse coureur Bruce McLaren, al werd de fabriek gebouwd in Engeland. Lawson begrijpt dat de papaja’s nog altijd vanuit Woking opereren, maar merkt op dat andere teams wel vasthouden aan hun roots. “Red Bull speelt het Oostenrijkse volkslied, hoewel het team in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd,” noemde hij als voorbeeld. “McLaren mag dan in Engeland gevestigd zijn, maar het is een Nieuw-Zeelands team. Voor Nieuw-Zeelanders is het echt complete onzin dat ze God Save the King spelen. Bruce McLaren is voor ons een absolute legende.”

