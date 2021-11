Met alle focus op de Formule 1 is er amper tijd voor wat uitstapjes voor Max Verstappen, maar hij droomt nog altijd van een deelname aan de 24 uur van Le Mans. Het zal echter nog een paar jaar duren voordat hij dat ook echt zal doen, maar als het gebeurt zou hij het liefst vader Jos naast zich hebben: “Dat zou geweldig zijn.”

In het verleden heeft Max Verstappen al eens aangegeven dat hij ooit op Le Mans zou willen deelnemen aan de beroemde 24 uursrace. De race is onderdeel van het World Endurance Championship, waarin drie klassen actief zijn: de Hypercars, LMP2 en de GTE’s. Genoeg keuze dus voor Verstappen, mocht hij besluiten om ooit deel te nemen. Dat zal echter nog wel even op zich laten wachten, geeft hij aan.

“We praten er wel een beetje over, maar de Hypercars komen nu en die hebben wat meer deelnemers nodig om te worden gerealiseerd”, zegt Verstappen. “Het duurt nog wel een paar jaar voordat ik een duidelijk beeld heb van wat ik wil doen of wat er mogelijk is. Het is iets wat ik in de toekomst zou willen doen. Het zou geweldig zijn om dat samen met mijn vader te doen”, aldus de Nederlander.

In Mexico spreekt Max ook over vader Jos, aangezien hij bezig is aan een nieuw off-road-avontuur. Verstappen senior maakt namelijk op 27 november zijn rallydebuut in de Jack’s International Drenthe Rally, dat plaatsvindt op en rondom het TT-circuit in Assen. Max heeft er vertrouwen in dat zijn vader daar goed zal presteren.

“Hij gaat het wel goed doen, hij neemt het heel serieus”, denkt Verstappen, die donderdag nog foto’s kreeg van zijn vader die aan het testen was met de rally-auto. “Hij is snel en hij zal het goed doen. Het is wel een beetje nieuw voor hem, hij heeft iemand naast hem zitten voor de navigatie. Maar het past wel bij zijn stijl, dat rallyen. Ik ben benieuwd naar het resultaat, maar hij zal wel goed presteren.”

Max verklapt bovendien dat hij zelf ook al wat heeft gescheurd over onverharde wegen. “Ik heb het geprobeerd, mijn vader heeft nu zelf zo’n auto dus daar heb ik ook in gereden. Het is heel leuk. Formule 1 is natuurlijk nog steeds mijn favoriet, maar het is ook leuk om wat lol buiten de Formule 1 te hebben en wat anders te proberen. Dat is leuk, zeker als je dat samen kan doen en je elkaar wat pusht.” Wie van de twee het snelst is in de rally-auto? “Dat laten we in het midden”, grapt Verstappen.

AUTODROMO HERMANOS RODRIGUEZ, MEXICO – NOVEMBER 04: Max Verstappen, Red Bull Racing during the Mexican GP at Autodromo Hermanos Rodriguez on Thursday November 04, 2021 in Mexico City, Mexico. (Photo by Andy Hone / LAT Images)