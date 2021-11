Met nog vijf races te gaan nadert de bloedstollende titelstrijd de ontknoping en dus neemt de druk toe, maar niet voor Max Verstappen. De Nederlander zegt te genieten van wat hij doet en dat zorgt er weer voor dat de druk afneemt. Bovendien weet Verstappen ook: “Als de auto in staat is om te winnen, dan win ik. Als de auto niet in staat is om te winnen, dan win ik niet.”

Het Autódromo Hermanos Rodríguez wordt bestempeld als Red Bull-circuit door de sterke prestaties van het team in het verleden, maar Max Verstappen weet na de race in Austin, typisch een Mercedes-circuit, ook dat het niet vanzelfsprekend is dat ze hier succes zullen boeken. “Ik heb het al eerder gezegd: het draait om de details”, zegt een rustig ogende Verstappen in Mexico. “Het kan er op papier goed uitzien voor je, maar je moet de afstelling nog steeds perfect zien te krijgen. Het ziet er misschien goed uit voor ons, maar we moeten direct vanaf de eerste vrije training scherp zijn en ervoor zorgen dat we de juiste kant opgaan met de auto.”

In Austin verzocht Verstappen zijn team op de boordradio om teamgenoot Sergio Pérez ook wat eerder naar binnen te halen om de druk te doen toenemen op Hamilton, die daarmee mogelijk achter de Mexicaan zou vallen. Voor Verstappen was dat geen gek verzoek. “Het is logisch om daarover na te denken. Je wil niet dat zij een enorm bandenvoordeel hebben. Wij hadden twee auto’s voorop rijden, dan moet je dat voordeel pakken”, aldus de Nederlander.

De betrouwbaarheidsproblemen gaan nu een belangrijke rol spelen in het kampioenschap, maar op de achtergrond speelt het coronavirus nog steeds een rol. Vorig jaar moest Lewis Hamilton de Grand Prix van Sakhir missen vanwege een positieve coronatest en hoewel dat vorig jaar geen probleem was voor hem, kan dat nu een cruciale rol spelen in de titelstrijd. Toch wil Verstappen niet denken aan extra voorzorgsmaatregelen. “Nee, maar als ik in de douche wegglijd en mijn nek breek, dan heb je hetzelfde”, zet hij het in perspectief. “Als ik in Monaco struikel als ik loop en daarbij mijn been breek, dan is dat ook niet geweldig”, grapt hij. “Ik sta daar niet echt bij stil, ik leef gewoon mijn leven zoals ik dat de afgelopen jaren met covid heb gedaan.”

Verstappen heeft de afgelopen tijd meermaals complimenten gehad van oud-Formule 1-coureurs die onder de indruk waren van de manier waarop hij met de druk omgaat. Het geheim? “Ik vind het leuk wat ik doe, dus dat neemt de druk weg”, legt hij uit. “Het is niet de eerste keer dat ik me in een titelstrijd bevind. Oké, wel voor het eerst in de Formule 1, maar niet voor het eerst in mijn leven. Maar dat verandert er niet veel aan, want je moet winnen en dat is ook wat ik in het verleden heb gedaan. Ik moet nu hetzelfde zien te doen. Als de auto in staat is om te winnen, dan zal ik winnen. Als deze auto niet in staat is om te winnen, dan win ik niet.”

Lewis Hamilton gaf in zijn persconferentie aan dat hij de titel uiteindelijk op de ‘juiste manier’ wil winnen en ging dus niet mee in de uitspraken van teambaas Toto Wolff. Hij gaf in interview met de Daily Mail namelijk aan dat de twee wel eens tot wanhopige daden gedreven kunnen worden als de titelstrijd in de laatste race beslist wordt. Wolff noemde daarbij specifiek de namen Senna en Prost, die ook in zo’n dramatische situatie terechtkwamen. Net als Hamilton wil Verstappen daar niet te veel aan denken. “Ik focus me niet op wat twee coureurs in het verleden hebben gedaan”, vertelt hij. “Dat is het verleden. Ik focus me nu gewoon op wat ik op de baan moet doen. Dat is ook hoe je uiteindelijk het kampioenschap wint. Je moet gewoon zoveel mogelijk punten pakken en je rivaal verslaan.”

