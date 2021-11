Max Verstappen heeft de Grand Prix van Mexico al twee keer gewonnen en ziet uit naar de terugkeer van de Formule 1 naar het Autódromo Hermanos Rodríguez. Ook omdat Red Bull de vorige race in Amerika erg sterk was.

Verstappen hoopt in Mexico uiteraard voor de derde keer te winnen op de op 2200 meter hoogte gelegen baan. Die ligging is de laatste keren dat de Formule 1 in Mexico reed – de race werd in 2020 overgeslagen vanwege de pandemie – gunstig geweest voor Red Bull. De motor van rivaal Mercedes kwam er vaak in ademnood. Hoewel dat team denkt de zaakjes nu beter voor elkaar te hebben, heeft Verstappen vertrouwen getankt met zijn zege in Amerika.

Lees ook: Bottas: ‘Moeten nu sterker zijn in Mexico dankzij geoptimaliseerde motor’

“Het was geweldig om in Amerika weer op de hoogste trede van het podium te staan”, erkent hij. “Dit ook omdat de races daarvoor vrij moeilijk waren vanwege een gridstraf voor een motorwissel en wat ongelukkige momenten.” De overwinning in Amerika en de waardevolle punten die zijn zege opleverden, waren niet de enige redenen tot tevredenheid. De goede vorm waarin Red Bull stak was dat ook. “Ik hoop dat we dat momentum kunnen vasthouden.”

Lees ook: Alpine legt ‘unieke uitdaging’ van Autódromo Hermanos Rodríguez uit

Goede herinneringen

Verstappen kan daarbij dus ook nog eens op een goed track record in Mexico bogen. “Dankzij mijn twee overwinningen in Mexico, bewaar ik goede herinneringen aan deze race.” Verstappen heeft er ook zin in weer terug te gaan naar Mexico. “Ik weet ook dat we als team op veel meer steun van de fans kunnen rekenen nu Sergio Pérez voor ons rijdt”, doelt hij op zijn teamgenoot, de lokale held. “Hopelijk zijn we dit weekend dan ook competitief.”

FORMULE 1 nr. 15 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.