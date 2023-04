Ondanks de teleurstellende seizoenstart zit Ferrari niet bij de pakken neer. Eerder sprak teambaas Fred Vasseur al zijn vertrouwen uit in de geplande updates voor races in Miami, Imola en Barcelona. Coureur Charles Leclerc zegt op zijn beurt goede hoop te hebben dat Ferrari eind deze maand met een snellere bolide aan de start staat bij de seizoenshervatting in Azerbeidzjan.

Dat er enkele weken tussen de races in Melbourne en Bakoe zitten, blijkt volgens Leclerc een groot voordeel voor de Italiaanse renstal. “Gezien de situatie waar wij in zitten, biedt deze periode ons een mooie gelegenheid om een paar weken lang zoveel mogelijk werk te verzetten. Zodat we zo snel mogelijk updates krijgen en eerder competitief kunnen zijn.”

Dat laatste is Ferrari namelijk allerminst, erkent Leclerc in gesprek met de officiële website van de Formule 1. Het team beleeft de slechtste seizoenstart sinds 2009, niet in de laatste plaats door de magere resultaten van de Monegask. Leclerc finishte nog maar één keer: in Jeddah werd hij zevende. Met zes punten staat hij teleurstellend tiende in het kampioenschap. Teamgenoot Carlos Sainz doet het met 20 punten en een vijfde plek vooralsnog een stuk beter.

Solide auto

Zorgen maakt Leclerc zich nog niet. “Het seizoen duurt nog heel lang. We zijn optimaal gemotiveerd om terug te keren in de top. Daarom proberen we deze weken tussen de races in ook zo goed mogelijk te benutten.”

Red Bull, dat met Max Verstappen (twee keer) en Sergio Pérez (een keer) tot nu toe alle races won, heeft een grote voorsprong. Leclerc hoopt en denkt dat Ferrari hetzelfde niveau kan behalen. “We weten wat daarvoor nodig is en nu moeten we zorgen dat we dat voor elkaar krijgen.”

En wat dat dan precies is? “Een meer solide auto in alle omstandigheden.”

