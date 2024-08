Charles Leclerc houdt ook in de mindere periode van Ferrari vertrouwen in teambaas Frédéric Vasseur. Het Italiaanse team is sinds de Grand Prix van Monaco weggezakt, maar de Monegask weet zeker dat Vasseur de aangewezen persoon is om daar zo snel mogelijk verandering in te brengen.

Ferrari begon het seizoen goed met de overwinning van Carlos Sainz in Australië. Na de winst in Melbourne pakte Charles Leclerc voor het eerst in zijn carrière de zege tijdens zijn thuisrace in Monaco. Sinds de race in het Prinsdom is het Italiaanse team echter weggezakt, en moet het toekijken hoe Red Bull, McLaren en Mercedes strijden om de overwinningen.

Leclerc heeft echter nog het volste vertrouwen dat teambaas Frédéric Vasseur het tij kan keren. “Ik heb altijd gezegd dat ik tweehonderd procent vertrouwen heb in Fred”, vertelde Leclerc aan de internationale media.

“Hij heeft een nieuwe mentaliteit naar het team gebracht”, vervolgt de Ferrari-coureur zijn lofzang voor de teambaas. “Hij heeft voor elk individu binnen het team gezorgd om zo te proberen mensen in de best mogelijke omgeving te krijgen en hun maximale potentieel eruit te halen.” Volgens de Monegask ligt hierin ook de kracht van Vasseur, “naast het feit dat hij supergoed is in het analyseren van kritieke situaties.”

Leclerc blijft Vasseur steunen

De Ferrari-coureur hoopt daarom dat de Fransman nog lang de leiding over het Italiaanse team heeft. “Het is soms erg makkelijk om in de Formule 1, als het erg fout gaat, alles over één kam te scheren en te zeggen: ‘Oh, mijn God, alles wat we doen is slecht’. Fred kan echter een hele goede analyse maken, om zo het team op die kritieke momenten de juiste richting op te laten gaan. Dat is superbelangrijk. Ik weet zeker dat we er snel de vruchten van zullen plukken.”

