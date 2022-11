Charles Leclerc heeft tot en met 2024 een contract bij Ferrari, maar sluit niet uit dat hij daarna voor een ander avontuur gaat. In gesprek met L’Equipe wordt de runner-up van dit seizoen gelinkt aan een opvolging van Lewis Hamilton bij Mercedes, mocht de zevenvoudig wereldkampioen zijn helm over enkele seizoenen aan de wilgen hangen.

Charles Leclerc hoopte na een grandioze start in Bahrein een serieuze gooi te kunnen doen naar het wereldkampioenschap, maar door strategische blunders van zijn team, verkeerde bandenkeuzes en fouten van de Monegask zelf was de titeldroom in de zomer al voorbij.

Na twee Grands Prix stond de vijfvoudig racewinnaar 46 punten voor op uiteindelijke titelwinnaar Max Verstappen, maar de Nederlander wist het tij toch relatief makkelijk te keren en werd in Suzuka met nog vier races te gaan al wereldkampioen.

In gesprek met het Franse L’Equipe blikt de Ferrari-coureur vooruit op zijn toekomst. Het is geen geheim dat Leclerc er altijd van heeft gedroomd om voor de Italiaanse grootmacht te rijden, maar zeker in de laatste races van 2022 was de frustratie bij de Monegask goed voelbaar.

“2024 is nog ver weg en ik ben 100% gefocust op Ferrari. Het is mijn hele leven al een droom geweest om voor dit team te rijden en er is nog tijd zat”, reageert Leclerc tegenover het Franse medium. De vraag is hoeveel tijd Leclerc de Italianen gunt om hun zaken op orde te krijgen. Het antwoord op de vraag wat zijn toekomstplannen zijn, sluit niet uit dat Leclerc overweegt ooit nog eens een deurtje verder te kijken dan de Scuderia: “Mijn doelstelling is winnen met Ferrari, daarna zullen we zien wat er gaat gebeuren”, besluit de Ferrari-coureur.

Foto: Motorsport Images