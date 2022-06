Charles Leclerc heeft er alle vertrouwen in dat Ferrari dit weekend in Azerbeidzjan niet dezelfde fouten zal maken als in Monaco. De Monegask stelt dat Ferrari ‘veel heeft geleerd’ van de gemaakte strategische fouten.

Ferrari had de beste kaarten in Monaco met Charles Leclerc en Carlos Sainz op de eerste startrij, maar verloor het strategisch schaakspel met Red Bull en werd zo tweede en vierde. Met name de strategie voor Leclerc was desastreus. De Monegask had al een pitstop gemaakt en werd nogmaals naar binnen geroepen, al was dat niet de bedoeling. Daardoor zakte hij terug tot de vierde plaats, achter Max Verstappen.

Na de race gaf teambaas Mattia Binotto aan dat het team moest zoeken naar de oorzaken van de fouten. Leclerc is ervan overtuigd dat Ferrari ervan geleerd heeft. “Heel veel”, reageert Leclerc desgevraagd. “Na elke race analyseren we alles en in Monaco was er genoeg te analyseren omdat we wat fouten hadden gemaakt.”

Lees ook: Leclerc verbijsterd na fout van Ferrari: ‘Ik weet het niet, ze riepen me gewoon naar binnen’

Wat Leclerc dan het vertrouwen geeft dat die fouten niet meer gemaakt zullen worden, is het feit dat het team de oorzaken van de fouten heeft gevonden. In detail treden wil de Monegask niet, wel verzekert hij dat Ferrari de antwoorden heeft gevonden. “Dat is goed nieuws.”

Een exacte herhaling van die fouten verwacht Leclerc dan ook niet in Azerbeidzjan. “Daar vertrouw ik op. We moeten ons op onszelf focussen en geen fouten maken. Als we alles perfect doen dan heb ik er alle vertrouwen in dat we een goed resultaat kunnen behalen.”