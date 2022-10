Charles Leclerc geeft toe dat het een eigen fout was waardoor hij in de tweede vrije training in Mexico tegen de TecPro-muur knalde. Wel geeft hij aan dat hij zich door een verandering aan de auto na de eerste training ‘niet op mijn gemak’ voelde.

Leclerc komt in de eerste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez slechts 46 duizendsten van een seconde tekort om teamgenoot Carlos Sainz te verslaan. De tweede training loopt echter een stuk slechter voor de Monegask, die na dertien ronden al kan uitstappen door een crash.

“Om eerlijk te zijn had ik een goed gevoel”, blikt Leclerc terug op de vrijdag. “We hadden wat pech in de eerste training. Ik had een lekke band in mijn out-lap, dus ik heb niet heel veel ronden gereden maar ik was in de ronden die ik reed tevreden over de auto.”

In de tweede vrije training gaat het echter fout voor Leclerc. Bij het ingaan van bocht 7 glijdt de achterkant weg en kan hij de F1-75 niet opvangen. Hij knalt achterwaarts tegen de TecPro-muur en de auto is flink beschadigd.

“Ik heb daardoor niet veel ronden kunnen rijden, maar het was mijn fout”, geeft Leclerc toe. “Ik heb er vertrouwen in dat dit ons weekend niet zal schaden.” De Monegask legt uit dat Ferrari iets met de auto probeerde na de eerste training. “Dat was iets waar ik niet per se fan van was, dus ik voelde me niet op mijn gemak in de auto. Maar ik weet wat mij morgen te doen staat. Ik heb het vertrouwen dat we de performance zullen hebben.”

Omdat hij met de achterkant tegen de muur knalde, zijn er uiteraard zorgen over eventuele schade aan de versnellingsbak. Het vervangen van motoronderdelen kan Leclerc al snel op een gridstraf komen te staan, maar hij vreest niet dat het zover zal komen. “Ik denk niet dat dit een impact zal hebben. We hebben nu volgens mij wel genoeg onderdelen met alle straffen die we geïncasseerd hebben, dus dat moet wel goedkomen.”

Foto: Motorsport Images