George Russell heeft in Mexico de snelste tijd neergezet voor Mercedes in de tweede veredelde bandentest in een week tijd. Charles Leclerc butste zijn imago ondertussen door zijn Ferrari onnodig in de kreukels te rijden.

Leclerc verloor in de S-bochten in sector twee de controle over zijn Ferrari, waarna hij met een redelijke opdoffer in de barrière terechtkwam. De Monegask, die dit jaar wel vaker op een (schoonheids)fout te betrappen is, heeft zijn pitcrew zo met het nodige poets- en plakwerk opgezadeld.

Al voor de rode vlag uitging voor de crash van Leclerc, had Russell het heft in handen genomen. De Brit deed dat als één van de weinige coureurs die in de eerste helft van de anderhalf uur durende sessie op ‘normale’ banden op pad mocht. In zijn geval een setje softs.

De tweede training stond namelijk – net als vorige week in Austin – in het teken van bandentestwerk voor Pirelli. Alleen de vijf coureurs die in VT1 plaats hadden gemaakt voor een rookie, mochten in het begin dus op reguliere banden aan de slag. Vandaar dat Yuki Tsunoda tweede was en Esteban Ocon derde.

De rest van de coureurs waren de volledige anderhalf uur met de nieuwe prototype Pirelli’s op pad. Lewis Hamilton (vierde overall) was de snelste van dit setje. Voor lokale held Sergio Pérez en diens Red Bull-teamgenoot Max Verstappen.

Pérez kreeg in de openingsminuten nog even de handen van zijn thuispubliek op elkaar, door tijdelijk de snelste tijd neer te zetten. De sessie verliep verder weinig noemenswaardig, maar werd twee minuten voor het eind wel voortijdig afgevlagd nadat Guanyu Zhou stilviel en pal naast de baan moest parkeren.

