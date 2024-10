Is Charles Leclerc eigenlijk een soort van scheidsrechter bij het gevecht tussen Lando Norris en Max Verstappen om de wereldtitel? De Monegask staat nog maar 34 punten achter op de McLaren-coureur in het coureurskampioenschap. Ondanks dat Leclerc wel degelijk punten wil ‘stelen’ van zijn twee collega’s, ziet hij zichzelf niet in een beslissende rol bij hun titelstrijd.

Leclerc heeft vanaf de derde plaats in het coureurskampioenschap goed zicht op de titelstrijd tussen Norris en Verstappen. De Ferrari-coureur kan zelfs nog wel eens een beslissende rol spelen als hij punten afsnoept van de twee leidende coureurs. Toch ziet Leclerc zichzelf niet als een soort scheidsrechter, die straks de uitslag van het kampioenschap bepaalt.

“Ik zou dat niet als een scheidsrechter beschouwen”, zegt Leclerc ook tegen de aanwezige media in Austin. “Waarschijnlijk is de FIA een veel betere scheidsrechter dan ik. Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk punten van hen te stelen. Maar meer dan ons richten op het gevecht vooraan, heb ik nog steeds het gevoel dat als we alles perfect doen, er nog steeds een kleine mogelijkheid is dat we meedoen in het gevecht”, aldus de Monegask.

‘Meer dan hun gevecht’

Ferrari ligt net als Leclerc ook derde in het kampioenschap, met een achterstand van wederom 34 punten op tweede plaats Red Bull. Het team wil er daarom alles aan doen om ook mee te strijden voor de wereldtitel. “Dat is het enige wat ik in gedachten heb. Ik zie het meer dan alleen hun gevecht, ik zie het meer dan alleen ons gevecht. Ik richt me gewoon op mijn eigen prestaties en probeer zoveel mogelijk races te winnen, wanneer daar de kans voor is”, besluit Leclerc.

