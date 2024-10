Lando Norris maakt zich geen extra zorgen om Max Verstappen. De Nederlandse wereldkampioen is de enige coureur die Norris nog van de wereldtitel kan afhouden in 2024, maar de McLaren-coureur verandert daardoor niet zijn plan van aanpak voor de laatste zes races van het seizoen.

Norris staat nog maar 52 punten achter op Max Verstappen in het coureursklassement, waardoor de strijd tussen de twee mannen nog niet is gestreden. De McLaren-coureur let echter niet extra op de Nederlander, ook al is Verstappen de enige die Norris van de wereldtitel kan afhouden.

“Je let op elke coureur. Dat is mijn taak om naar onboards en data te kijken”, vertelt Norris luchtig in de persconferentie. “Maar het heeft niets met mij te maken. Als Max zich als eerste, vijfde of tiende kwalificeert, verandert dat niets aan wat ik moet doen. Mijn taak is om te proberen te winnen en zoveel mogelijk punten voor mezelf te verdienen.”

Geen extra zorgen

De coureur licht ook gelijk een tipje van de sluier op over hoe hij zijn taak in Austin gaat aanpakken. “Je wilt gewoon in die flow zitten”, vervolgt de Brit. “Je wilt dat ritme waarin ik punten op hem win en nooit een soort van houvast heb, en zo is het de afgelopen weken gegaan. Maar nu concentreer ik me gewoon op mezelf, zoals ik al eerder zei, en Max finisht waar hij finisht.”

