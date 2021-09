De nieuwe motor die Ferrari heeft geplaatst in de auto van Charles Leclerc werkt zoals verwacht, aldus de Monegask zelf. Voor Leclerc voelde het direct als een ‘kleine verbetering’, maar was het ook in de data te zien dat de motor inderdaad beter is: “Het is geweldig om dat te zien en voelen.”

Voor de Grand Prix van Rusland besloot Ferrari om Leclerc een nieuwe krachtbron te geven. Hij had er nog maar twee in de pool van drie motoren die de teams gratis mogen gebruiken nadat hij er één verloor bij de crash met Lance Stroll in Hongarije. Ferrari greep nu naar een nieuwe motor met een verbeterd hybridesysteem die het team weer wat sneller moet maken en zo beter de strijd aan kan gaan met concurrent McLaren. Leclerc heeft vrijdag al gereden met de nieuwe motor, die zo’n tien pk meer moet produceren, en is daar zeer over te spreken.

“Het ging erg goed, het was een positieve dag”, zegt Leclerc. Hij noteerde in de eerste vrije training de vierde tijd en kwam in de middag tot de tiende tijd. “Het is altijd goed om te zien dat een nieuw onderdeel werkt zoals verwacht, zeker als het een grote verandering is voor iedereen. We hebben ons voor nu gefocust op de race omdat we toch al achteraan zullen starten, dus we hebben goed werk verricht door zoveel mogelijk informatie te vergaren. Ik ben blij met hoe onze vrijdag is verlopen”, aldus de Monegask.

Donderdag temperde Leclerc de verwachtingen van de nieuwe motor door te stellen dat het ‘iets beter’ is, maar verder ‘weinig verandering’ biedt. Ook na de vrijdagtrainingen blijft Leclerc erbij dat het om een kleine stap vooruit gaat. “Voor mijn gevoel is het een klein beetje beter, wat geweldig is. De gegevens bevestigen het natuurlijk, dus het is geweldig om dat te voelen en te zien”, besluit hij.