Met de nieuwe, verbeterde motor hoopt Ferrari het gat naar McLaren te dichten, al verwacht Charles Leclerc geen wonderen. Het is volgens hem ‘iets beter dan de vorige motor, maar brengt dus geen grote veranderingen met zich mee. Toch kan het Ferrari helpen, denkt Leclerc: “Het gaat wel de goede kant op.”

“Op papier is het iets beter”, zegt Leclerc over de nieuwe krachtbron. Hij kon onlangs al verklappen dat het een verbetering van het hybridesysteem betreft. Naar verluidt zou het zo’n tien pk extra moeten opleveren. “Als we iets hebben wat iets beter is, proberen we dat natuurlijk op de baan te brengen. We verwachten dat het iets beter zal zijn. Geen grote veranderingen, maar wel iets dat de goede kant op gaat.”

De nieuwe motor is wel zijn vierde van het seizoen en dus moet hij achteraan starten op het Sochi Autodrom. “Voor nu verwachten we regen, dat kan een onvoorspelbare race opleveren”, blikt hij vooruit. “Hopelijk is dat dan in ons voordeel. Als het droog blijft en we hebben de snelheid, dan kan je hier nog steeds goed inhalen. We zien wel hoe het gaat.” Op het natte Spa-Francorchamps had Ferrari het lastig, maar de Monegask hoopt toch stiekem op wat regen en wil wel een regendans doen. “Ik kan niet zo goed dansen, maar misschien is de regen wat beter dus ik zal het zaterdagavond proberen.”

Leclerc verwacht dus geen wonderen van de nieuwe update, maar hij hoopt wel dat het Ferrari helpt in de spannende strijd met McLaren. “Zij hebben helaas een goed seizoen”, lacht Leclerc. “Het is goed dat we zo’n gevecht hebben. Het licht het hele seizoen al dicht bij elkaar. Op Monza waren ze erg sterk. We moeten ze nu zien in te halen. Ze zijn erg snel en constant. Wij moeten elk weekend maximaliseren om voor ze te eindigen. Ik denk niet dat ze constanter zijn, maar wel sneller. Hopelijk helpt deze kleine upgrade ons om dichterbij te komen.”

Op Monza kwam Leclerc als vierde over de streep, waardoor hij op 104 punten kwam te staan. Daarmee heeft hij nu al meer punten dan hij in het gehele seizoen 2020 bij elkaar raapte, wat de vooruitgang bij het team maar aangeeft. “Het voelt anders. Sinds de eerste race had ik meer vertrouwen in deze auto en de performance is gewoon beter. We zijn ook constanter dan vorig jaar. Dat is goed om te zien, we gaan de goede kant op. We hebben nog een lange weg te gaan, we willen vechten om de titel, maar dit is een goede stap vooruit ten opzichte van afgelopen seizoen.”

Bij de persconferentie in Rusland kreeg Leclerc ook nog een slimme vraag van een jonge fan: “Houd Charles van eclairs?”, wat uiteraard een woordgrap is, verwijzend naar zijn achternaam. “Is dat een echte vraag?”, reageerde hij positief verrast. “Ja, ik vind ze lekker. Ik eet ze niet vaak omdat het slecht is voor mijn dieet, maar ik hou ervan! Geweldige vraag!”, aldus Leclerc.