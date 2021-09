Charles Leclerc krijgt voor de Grand Prix van Rusland een nieuwe, verbeterde krachtbron. Leclerc zal de race op het Sochi Autodrom vanaf achteraan moeten aanvangen, maar kan door de upgrade aan het hybridesysteem wel op iets meer vermogen rekenen.

Ferrari maakte haar plannen om een nieuwe, verbeterde motor te introduceren al eerder dit jaar bekend. Wat ze precies zouden aanpakken was toen nog onbekend, totdat Charles Leclerc bij een persconferentie aangaf dat het zou gaan om het hybridesysteem. Teams mogen per seizoen alle onderdelen van de krachtbron één keer veranderen, maar de meeste teams hadden dat al gedaan voor het begin van dit seizoen. Ferrari had echter nog enkele onderdelen op de 2020-specificatie staan, waardoor ze deze onderdelen nog mochten aanpassen.

Nu heeft Ferrari bekendgemaakt dat het ook inderdaad nu een nieuwe krachtbron introduceert voor Leclerc in Rusland. Het komt de Monegask wel op een gridstraf te staan waardoor hij achteraan zal moeten starten, aangezien hij een van zijn drie motoren uit de poule verloor bij de crash met Lance Stroll in Hongarije. De verbeterde motor zou naar verluidt zo’n tien pk meer moeten produceren, wat een handige boost kan zijn in de strijd met McLaren.

“Het hoofddoel is ervaring opdoen voor 2022”, laat het team weten in de vooruitblik op de Russische Grand Prix. “Hier is zowel technisch als logistiek veel energie in gestoken en om het zo snel mogelijk in gebruik te kunnen nemen, wordt de invoering gespreid tussen de coureurs.” Ferrari heeft ervoor gekozen om Leclerc ‘uit voorzorg’ nu de nieuwe motor te geven vanwege de verloren motor in Hongarije. Carlos Sainz zal voorlopig moeten wachten op de nieuwe krachtbron. Ferrari zal namelijk pas na een ‘evaluatie van het juiste compromis tussen competitiviteit en de impact van de straf’ beslissen over de plaatsing van de motor.