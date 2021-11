Charles Leclerc vindt het ‘goed om te zien’ dat Ferrari momenteel derde bij de constructeurs staat. Het team had dat begin dit jaar als doel gesteld en lijkt daar dus ook in te kunnen slagen, al moet het nog vier races strijden met McLaren.

Ferrari nam vorige week de derde plek bij de constructeurs over van McLaren nadat het als vijfde en zesde over de streep kwam terwijl McLaren genoegen moest nemen met één punt voor Lando Norris. Ferrari heeft dit jaar de koers terug naar de top ingezet en de derde plek bij de constructeurs was voor het Italiaanse team dan ook het doel, nadat het in 2020 slechts zesde werd.

“Het was begin dit jaar duidelijk voor het team dat het lastig zou worden om te winnen”, lacht Leclerc. “We hebben met de kwalificaties in Bakoe en Monaco wat goede verrassingen gehad. Dat was goed voor het hele team en liet ook zien dat we weer de juiste kant op gaan en dat we blijven verbeteren, zeker na zo’n lastig jaar.”

“Het is goed om te zien dat we derde staan in het constructeurskampioenschap”, vervolgt Leclerc. “Dat hebben we ons als doel gesteld aan het begin van dit seizoen. Dat toont aan dat we goed werken en we moeten op deze manier blijven werken.”

Hoewel Ferrari dit jaar dus nog geen zege heeft gepakt, kwam het in Monaco nog in de buurt van de hoogste trede van het podium. Leclerc had de poleposition veroverd, maar kon niet aan de start verschijnen vanwege problemen met de auto nadat hij in de kwalificatie tegen de muur was geknald. “Er zijn dit jaar van mijn kant twee momenten geweest: ik verloor de kans op goede punten in Boedapest en Monaco. Maar het is zoals het is. Dit soort dingen gebeuren eenmaal, het was alleen jammer dat het in mijn thuisland gebeurde. Dan doet het nog meer pijn. Maar dat hoort bij het leven en dit seizoen”, besluit de Ferrari-coureur.

