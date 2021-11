Charles Leclerc is onder de indruk van de huidige werkwijze van Ferrari. Dat is volgens de Monegask de afgelopen jaren verbeterd door de moeizame periode die zij hebben gekend en geeft hem ook vertrouwen voor het seizoen 2022.

Leclerc is ondertussen al bezig aan zijn derde jaar bij Ferrari. De Monegask werd binnengehaald als toekomstig talent dat de Scuderia weer naar de top moet brengen. In 2019 kende Ferrari nog wat successen met enkele zeges, maar in 2020 stortte het plots in. Het team was van de top naar de middenmoot gezakt en moest weer langzaamaan naar boven kruipen. Dit seizoen lijkt Ferrari daar in te slagen, iets wat zij bewezen hebben door afgelopen weekend de derde plek in het constructeursklassement van McLaren over te nemen. Dat is met name te danken aan de werkwijze van Ferrari, stelt Leclerc.

“Wat indruk op mij maakt, is de manier waarop wij werken”, zegt Leclerc. “Dat is indrukwekkend en zo zouden we altijd moeten werken. We hebben de manier waarop we werken de afgelopen twee jaar absoluut verbeterd. We zijn als team beter geworden door deze moeizame periode.”

Lees ook: Ferrari blij met gevecht met McLaren: ‘Bewijs van vooruitgang’

Leclerc zegt zelf nog weinig te hebben gezien van de nieuwe auto en geeft ook aan dat het lastig is om het te vergelijken met de huidige auto. Toch kijkt hij vooral met een positieve blik vooruit. “We hebben geen referentiepunten. Normaliter heb je van het ene op het andere jaar wel de mogelijkheid om te vergelijken omdat de auto zo goed als hetzelfde is. Vergelijken voor volgend jaar is lastig, maar ik ben erg blij met de manier waarop wij werken. Dat geeft mij vertrouwen voor 2022”, aldus de Monegask.

FORMULE 1 Magazine nr. 16 ligt nu in de winkel of bij abonnees op de mat. Bestellen kan hier online. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.