Charles Leclerc moet in Saoedi-Arabië zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. In de slotfase van de race haalt de Red Bull-coureur Leclerc in voor de overwinning. De twee spreken na de race vol respect over ‘het harde, maar eerlijke gevecht’.

“Well done to Max, that was nice”, klinkt het pal na de finish over de boardradio van Leclerc richting zijn team. Verstappen en Leclerc zijn ook op het circuit in Jeddah aan elkaar gewaagd. “Het was niet genoeg, maar ik heb er erg van genoten. Het was een hard, maar eerlijk gevecht”, vertelt Leclerc na de race. “Eigenlijk zou iedere race zoals dit moeten zijn.”

De Ferrari-coureur geeft aan dat het interessant was dat Ferrari en Red Bull met twee verschillende configuraties onderweg waren. “Wij waren snel in de bochten, maar langzaam op de rechte stukken door meer downforce”, legt de Monegask uit. Voornamelijk in de DRS-zone was het lastig voor Leclerc verklaart hij tegenover Viaplay. “Hij was zo snel op het rechte stuk, zeker met DRS.”

Respectvol gevecht

Leclerc prijst het eerlijke gevecht met Verstappen. “Het respect is er altijd geweest, zeker als je een race finisht zoals hier”, gaat de Ferrari-coureur verder. “We gaan tot het absolute limiet, hij heeft goed werk geleverd”, gaat hij verder over het gevecht met Verstappen. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld, het is altijd jammer een overwinning te verliezen zo laat in de race.”