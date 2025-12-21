Charles Leclerc blikt terug op zijn eerste Ferrari-seizoen als teamgenoot van Lewis Hamilton. De Brit begon in februari 2025 aan zijn nieuwe baan als coureur voor de Scuderia, maar dat heeft tot nu toe nog niet de gewenste resultaten opgeleverd. Hoewel Leclerc meer ervaring heeft als coureur voor de Italiaanse renstal – de Monegask rijdt al acht jaar in dienst van de Italianen – kon ook hij zijn teamgenoot niet helpen door tijdgebrek: ‘Er waren al zoveel dingen waar ik me op moest concentreren’.

Met slechts een vierde plaats in het constructeurskampioenschap heeft Ferrari een tegenvallend 2025 afgesloten. Er zat tijdens het hele jaar geen zege in voor de Scuderia, hoewel Charles Leclerc nog wel zeven keer op het podium terechtkwam. Teamgenoot Lewis Hamilton mocht echter geen enkele keer op het ereschavot plaatsnemen, en verzuchtte aan het einde van het jaar dat hij reikhalzend uitkijkt naar de winterstop.

Leclerc is met zijn zeven seizoenen in het Scuderia-rood de meer ervaren coureur bij het Italiaanse team, maar kon zijn Britse teamgenoot niet helpen bij zijn overstap. “Het is natuurlijk mijn taak om alles wat ik kan doen binnen mijn controle te maximaliseren”, vertelt de Monegask aan de media. “En er zijn al zoveel dingen waar ik me op moet concentreren voor mezelf en het team, om ervoor te zorgen dat mijn rijstijl zo goed mogelijk bij de auto past. Het is natuurlijk moeilijk voor mij om dan ook nog tijd te besteden aan het helpen van Hamilton. Bovendien heeft Lewis veel meer bereikt dan ik ooit heb gedaan. Ik heb hem niet echt advies te geven.”

‘Tijd nodig’

Hamilton reed voorafgaand aan zijn Ferrari-avontuur meer dan een decennium bij Mercedes, en won zes wereldtitels met het Duitse team. Volgens teambaas Frédéric Vasseur moest de wereldkampioen daarom ook ongelooflijk wennen in Maranello. Leclerc is het met zijn teambaas eens. “Het is zeker een lang proces wanneer je bij een nieuw team komt. Ik bedoel, ik weet niet eens meer hoe het is om bij een nieuw team te komen. Ik zit al acht jaar bij Ferrari”, vervolgt de Monegask. “Dus ik weet hoe het werkt. En natuurlijk voelt alles heel natuurlijk aan. Maar voor Lewis is het zelfs na een jaar nog steeds een beetje nieuw. De processen zijn compleet anders, de manier waarop je de visie hebt, het team, de manier waarop je werkt. Dus dat alles hij heeft nog wat tijd nodig om te wennen.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

