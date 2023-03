Charles Leclerc zal zich de start van het nieuwe Formule 1-seizoen iets anders hebben voorgesteld. De Monegask kwalificeerde zich op de derde plaats voor de Grand Prix van Bahrein, lag na de start lange tijd tweede, maar viel uiteindelijk uit met een technisch probleem.

De malaise waar Ferrari en Leclerc vorig seizoen door werden getroffen lijkt nog niet verholpen. De betrouwbaarheid van de SF-23 was een van de speerpunten in het beleid van de nieuwe teambaas Frédéric Vasseur. Maar ook de Fransman lijkt de kinderziekten niet uit de wagen van de Scuderia te kunnen krijgen.

Gevraagd naar wat er precies misging, zei een duidelijk aangeslagen Leclerc voor de camera van Viaplay: “Ik heb geen idee, geen idee. Het is zonde, maar ik heb echt geen idee wat ik moet zeggen. We wisten bij het ingaan van deze race dat we een achterstand hadden ten opzichte van Red Bull. Dat hadden we verwacht, maar het is zonde dat het zo eindigt.”

Een peinzende Leclerc naast het Bahrain International Circuit (Getty Images)

Leclerc was de race begonnen vanaf de derde plaats, maar wist direct in bocht 1 Pérez te verschalken en een plekje op te schuiven. Zijn rondetijden bleven echter ver achter bij die van Verstappen en later ook bij die van de opstomende Pérez. “Tsja, we hadden een goede start en ik lag eigenlijk nog best lang op de tweede plaats. Dat was het beste waar we op konden hopen, maar het was slechts een kwestie van tijd voor we weer zouden worden ingehaald door Checo. Ze [Red Bull] zijn een klasse apart dit weekend. We konden ze niet bijbenen, maar dat maakte ook weinig uit. We zijn niet gefinisht.”

