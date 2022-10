Charles Leclerc staat in Mexico aan de vooravond van zijn honderdste Grand Prix in de Formule 1. De Ferrari-coureur hoopt deze ‘speciale mijlpaal’ te bekronen met een ‘bijzonder resultaat’, maar weet dat het lastig zal worden om Red Bull te verslaan.

“Het is erg snel voorbijgevlogen”, blikt Leclerc terug op de 99 races die hij al heeft gereden. “Het is natuurlijk een speciale mijlpaal en hopelijk kunnen we dan ook een bijzonder resultaat pakken”, hoopt de Monegask op de zege in Mexico.

“Ik herinner me het als de dag van gisteren dat ik de Formule 1 bereikte met Alfa Romeo. Het was een heel bijzonder moment, een droom die uitkwam.” Een jaar later ging voor Leclerc nog een droom in vervulling. “Toen werd ik aangewezen als Ferrari-coureur.”

Er zijn zo al veel dromen in vervulling gegaan voor Leclerc, maar hij heeft er ook nog ‘genoeg’ die niet in vervulling zijn. “Een daarvan is natuurlijk om Formule 1-kampioen te worden. Ik hoop dat dit zo snel mogelijkheid ook bewerkstelligd wordt. We werken allemaal richting dat doel. Maar ik geniet er vooral van en prijs me gelukkig dat ik me in deze positie bevind.”

Op het hoog gelegen Autódromo Hermanos Rodríguez wil Ferrari na acht Red Bull-overwinningen op rij weer eens op de hoogste trede van het podium staan. Maar dat gaat niet zomaar gebeuren, verwacht Leclerc. “Red Bull zal nog steeds the team to beat zijn op zondag”, stelt de Monegask. “Zij weten altijd van zaterdag op zondag een stap te maken. Dat is iets dat wij nog niet kunnen, maar we komen er wel. Ik weet niet of dit circuit ons beter of slechter zal liggen, maar het zal spannend worden.”

Foto: Getty Images