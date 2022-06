Hij moet dankzij gridstraffen vanaf de negentiende plek komen, maar Charles Leclerc hoopt dat Ferrari hem met een ‘slimme strategie’ aan de vierde plek kan helpen in Canada.

Vorige week lag Leclerc aan de leiding van de race in Azerbeidzjan toen de motor plofte. Deze was na onderzoek onherstelbaar verklaard en dus moest Ferrari nieuwe onderdelen plaatsen. Daardoor moest hij al tien plekken inleveren, waarna Ferrari besloot om nog meer onderdelen te vervangen. Dat leverde nog meer gridstraffen op waardoor hij achteraan moest starten. Hij start dan nog wel vóór Yuki Tsunoda, die hetzelfde lot onderging.

Op het krappe Circuit Gilles Villeneuve is inhalen een uitdaging, al helpen de rechte stukken met DRS wel. Leclerc wacht een lange inhaalrace, eentje waarvan hij niet overtuigd is of het gaat slagen. “Het was wat lastiger om in te halen dan ik dacht, maar we hebben over het algemeen een goede snelheid”, zegt Leclerc. “Als we een slimme strategie hebben, in schone lucht rijden, dan zouden we de vierde plek moeten kunnen pakken. Dat is het doel en ik zal er ook alles voor geven.”

Het seizoen is pas acht races jong, toch heeft Leclerc nu dus al zijn eerste serieuze gridstraf te pakken. Dat vindt hij teleurstellend, al was hij er al op voorbereid dat het zou gebeuren. “Het maakt het ons wat lastiger, maar het is onvermijdelijk. Er heerst dus teleurstelling, maar aan de andere kant wist ik dat dit eraan zat te komen.”

“Ik weet niet of er nog meer straffen zullen volgen, maar ik denk dat dit het beste is wat we konden doen”, vervolgt Leclerc. “Het is geen goede situatie, maar we namen de juiste beslissing. Ik heb liever dat we alles in één keer doen, dan dat we meerdere races met tien plaatsen gridstraf hebben. We zullen er het beste van maken en hopelijk hebben we verder geen betrouwbaarheidsproblemen meer en kunnen we de Red Bulls weer bijhalen”, besluit de Monegask.

