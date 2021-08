Charles Leclerc hoopt dat hij op Spa-Francorchamps weer kan verrassen, al weet hij ook dat het circuit ‘op papier best lastig’ is voor Ferrari. Bovendien verklapt de Monegask alvast dat de motorupgrade later dit seizoen betrekking heeft tot het hybridegedeelte van de motor.

“Ik denk dat met name dit circuit op papier best lastig is voor ons”, zegt Leclerc, die het wel nog van de positieve kant wil bekijken. “Dat gezegd hebbende, we hebben al een aantal goede verrassingen gehad dit jaar dus hopelijk hebben we nog een goede verrassing dit weekend. Hopelijk kunnen we dit weekend wat sneller zijn dan we hadden gedacht toen we hier arriveerden, maar op papier lijkt het geen sterke baan voor ons”, aldus de Ferrari-coureur.

Leclerc zit al aan zijn derde motor van het seizoen en heeft daarbij één groot nadeel: een van zijn drie ‘gratis’ motoren is afgeschreven, waardoor hij nog enkel naar twee oudere motoren kan teruggrijpen. Als er een vierde motor geplaatst moet worden, dan volgt een gridstraf voor de Monegask. Ferrari gaf al aan dat het verwacht dat het ook inderdaad zover zal komen. Het goede nieuws voor Leclerc is dat er wel nog een upgrade komt dit seizoen. Wanneer die precies komt is niet bekend, wel zal het pas na Monza zijn.

Lees ook: Leclerc over seizoen tot nu toe: ‘Beter dan verwacht’

“Ik weet dat er een upgrade komt, die heeft betrekking tot het hybridegedeelte van de motor”, verklapt Leclerc. “We weten nog niet wanneer we die meenemen.” Het is dit seizoen niet toegestaan om de motor te upgraden, behalve als het ten bate van de betrouwbaarheid is. Ferrari had echter nog niet alle componenten van de motor aangepast, waardoor de 2021-motor dus nog niet ‘compleet’ was. Daardoor mag het die componenten uit 2020 nog verbeteren.

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.