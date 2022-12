Charles Leclerc houdt ‘gemengde gevoelens’ over aan het seizoen 2022. De Ferrari-coureur is blij met het ‘goede seizoen’ dat hij bekroonde met de tweede plek in het kampioenschap, maar er waren ook races die leidden tot frustratie bij de Monegask.

Leclerc moest dit seizoen zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. De Ferrari-coureur begon goed aan het seizoen, maar door eigen fouten en geblunder aan de pitmuur zag hij zijn titelkansen slinken en uiteindelijk naar Verstappen gaan.

In de laatste race van het seizoen, in Abu Dhabi, wist Leclerc wel nog de tweede plaats in het kampioenschap te veroveren ten koste van Sergio Pérez. Daar haalde de Monegask echter ‘niet veel voldoening’ uit. “Het was een goed seizoen, zeker als je kijkt naar 2020 en 2021”, zegt Leclerc. “Dat waren twee lastige jaren voor het team.”

“Het was geen gegeven dat we zo’n stap vooruit zouden zetten en tweede zouden eindigen in het kampioenschap, zowel bij de coureurs als constructeurs. Daar ben ik blij mee”, vervolgt Leclerc. “Maar het middengedeelte van het seizoen was zeer frustrerend. We hebben het toen niet voor elkaar gekregen op de zondag, dat was frustrerend.”

Uiteindelijk houdt Leclerc ‘gemengde gevoelens’ over aan dit seizoen. “Maar de tweede plaats is best goed”, bekijkt hij het van de positieve kant. “Ik hoop gewoon dat het een stap vooruit is en dat we volgend jaar nog een stap vooruit kunnen zetten.”

Leclerc benadrukt dat de frustraties op de boordradio dit seizoen vooral ‘in the heat of the moment‘ waren, maar dat de frustraties op die momenten zelf meevielen. “Pas als je terugkijkt op het seizoen, dan voel je wat meer frustratie”, stelt de Ferrari-coureur. “Maar op die momenten zelf voelde je het niet zo.”