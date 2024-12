Charles Leclerc kwam zondag als tweede over de finish tijdens de GP van Qatar. Alleen wereldkampioen Max Verstappen wist de Monegask voor te blijven. Mede dankzij een tijdstraf voor Lando Norris deed Ferrari uitstekende zaken op het Lusail International Circuit. Het constructeurskampioenschap is immers nog allesbehalve beslist.

“Ik ben ontzettend blij,” reageerde Leclerc na afloop van de race in Qatar. “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat we tweede konden worden op dit circuit. We wisten van tevoren al dat het een zwaar gevecht zou worden met McLaren, maar we hebben goede punten van ze afgesnoept.” Teamgenoot Carlos Sainz kende een minder succesvol weekend. Mede door een lekke band kwam de Spanjaard niet verder dan de zesde plaats. De kerbs en het vele puin op de baan speelden hem parten.

“Ik heb alle problemen met de banden maar gewoon genegeerd en hard doorgereden,” lachte Leclerc. “We hadden dit resultaat echt nodig. Het is jammer dat Carlos (Sainz, red.) niet naast me staat.” Door de podiumplaats van Leclerc én de tijdstraf van Norris heeft Ferrari terrein goedgemaakt in het constructeurskampioenschap. In aanloop naar de laatste race in Abu Dhabi bedraagt het verschil nog maar eenentwintig punten.

“Het wordt heel krap, maar tegelijkertijd ontzettend spannend,” besloot Leclerc. “We gaan er alles aan doen.” Als Ferrari in Abu Dhabi aan het langste eind trekt, winnen de Italianen hun eerste titel sinds 2008. McLaren blijft echter de grootste kanshebber op het goud. De Britse renstal heeft sinds 1998 geen constructeurskampioenschap meer gewonnen.

