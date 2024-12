De pole position werd Max Verstappen zaterdag afgenomen, maar dat gold niet voor de zege. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull schrijft zondag na een sterke start gedecideerd de GP van Qatar op zijn naam, voor respectievelijk Charles Leclerc en Oscar Piastri. Lando Norris eindigt door een stop-and-go penalty in de slotfase slechts als tiende! Hierdoor gaat de strijd om de constructeurstitel naar een prachtige climax, volgende week bij de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi. McLaren leidt het kampioenschap nog steeds, maar Ferrari zit op 21 punten binnen schootsafstand.

Hierbij, de GP van Qatar in vogelvlucht:

RONDE 1/57: Max Verstappen is goed weg vanaf P2 en troeft in de aanloop naar de eerste bocht polesitter George Russell af. Lando Norris profiteert mee en rukt in het kielzog van Verstappen op naar de tweede plek. In de achterhoede worden Esteban Ocon en Franco Colapinto het slachtoffer van de dadendrang van Nico Hülkenberg. Beiden vallen uit,. Hülkenberg kan als aanstichter zijn weg vervolgen en haalt met schade aan zijn Haas-bolide de pits. Ondertussen is de safety car de baan op.

VIDEO: Verstappen neemt leiding in openingsronde GP Qatar

RONDE 5/57: Verstappen is wakker bij de hervatting van de race. Oscar Piastri ook. De Australiër van McLaren verschalkt Ferrari-concurrent Charles Leclerc in de strijd om P4. Achteraan spint Liam Lawson, waarbij hij Stake-coureur Guanyu Zhou lichtjes raakt. Verder zonder gevolgen.

Straffenregen

RONDE 10/57: Lande Stroll krijgt een tijdstraf van tien seconden voor een botsing in bocht 1 met Alexander Albon. Hij incasseert de penalty, zodat hij zonder erfenis volgende week in Abu Dhabi in actie kan komen, en valt even later uit. Ook Liam Lawson krijgt tien seconden voor een incident in lap 5.

RONDE 14/57: Ook Lewis Hamilton krijgt een straf opgelegd vanwege een valse start. De Brit van Mercedes was te vroeg weg. Vooralsnog komt hij er niet aan te pas (P8).

RONDE 20/57: Verstappen leidt nog steeds. met een kleine twee tellen voor Lando Norris. Beiden zijn bezig met het managen van hun banden. Achter hen: Russell, Piastri, Leclerc, Sainz, Pérez en Hamilton.

Lees ook: Verstappen voerde in Qatar gesprek met FIA-voorzitter

RONDE 24/57: Russell komt naar binnen voor zijn eerste stop, vanaf P3. Het wiel rechtsachter werkt niet mee, de pitstop gaat in 7.0 seconden. De Brit komt als elfde terug op de baan, achter Alonso. Een kostbare misser van Mercedes.

Losse spiegel

RONDE 30/57: Verstappen vermoedt dat achter hem Norris niet van het gas is gegaan bij een gele vlagsituatie in sector 1 en meldt het over de boordradio. Zijn engineer Gianpiero Lambiase bevestigt het vermoeden van Verstappen. Wat doen de stewards? Een tijdstraf voor de Brit?

RONDE 35/57: Lewis Hamilton en Carlos Sainz rijden lekke band, nadat Valtteri Bottas per abuis de losgeslagen spiegel van Albon die op de baan lag aan gruzelementen heeft gereden. Een safety car! Verstappen en Norris komen meteen naar binnen, het veld schuift weer in elkaar.

Lees ook: ‘Lawson krijgt volgend jaar een F1-contract‘

RONDE 39/57: Bij de hervatting gaat Verstappen op het rechte stuk op het gas. Norris ziet zijn kans schoon, maar op de valreep gooit Verstappen de deur dicht. Ondertussen spint Sergio Pérez en valt zijn motor uit (VSC) en aansluitend belandt Hulkenberg in het grind. Weer een safety car!

RONDE 42/57: En we gaan het weer proberen! Verstappen behoudt dit keer eenvoudig de leiding. Leclerc plaatst een aanval op Norris op P2, maar tevergeefs. Inmiddels nog maar 15 coureurs in de race.

Stop-and-go Norris

RONDE 44/57: Norris krijgt een stop-and-go van tien seconden voor het niet langzamer gaan rijden onder geel, zoals Verstappen al eerder constateerde. Het kost hem de kans op de overwinning. Norris valt terug naar P15. Verstappen profiteert, maar Ferrari ook in de strijd om de constructeurstitel.

RONDE 57/57: Max Verstappen wordt als winnaar van de GP van Qatar afgevlagd. Het betekent toch alweer zijn negende zege van het seizoen. Achter hem worden Lecerc en Piastri respectievelijk als tweede en derde afgevlagd. Norris wordt slechts tiende en tekent voor de snelste raceronde.

Top-10: Verstappen, Leclerc, Piastri, Russell, Gasly, Sainz, Alonso, Zhou, Magnussen, Norris.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!