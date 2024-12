Heb je de start van de Grand Prix van Qatar gemist? Het is een chaotische start geweest met veel incidenten op de baan. Vooraan is het Max Verstappen die de leiding overneemt van George Russell. Ook Lando Norris is goed weg en bemachtigt de tweede positie. Verderop in het veld is er contact tussen Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en Franco Colapinto. Het betekent einde race voor twee van de drie coureurs. Bekijk hier een video van de start op het Losail International Circuit.

Verstappen aan de leiding

Crashes in de eerste ronde

